22:59, 14 липня

У Москві звісно, що не обійшли повз цю новину. Своє слово щодо цього інциденту висловив Дмітрій Пєсков.

Улюбленець російського диктатора Владіміра Путіна заявив, що у Росії нібито не здивовані нападом на кандидата у президенти США Дональда Трампа через "атмосферу", у якій той постійно перебував.

Кремлівський представник Дмітрій Пєсков звісно, що засудив прояви насильства у процесі політичної боротьби. Поплічник Путіна побажав швидкого відновлення Трампу та іншим постраждалим і висловив співчуття родині загиблого, який перебував на передвиборчому мітингу у той момент.