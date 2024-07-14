Після стрілянини політика негайно вивели з майданчика охоронці. Що відомо про стан Трампа, яке поранення він отримав та чи затримали нападника – передає 24 Канал.
До теми Стрілянину в Трампа розслідують як спробу замаху, дві людини загинули: заява Секретної служби
Все, що відомо про замах на Трампа
У Путіна відреагували на замах на Трампа
У Москві звісно, що не обійшли повз цю новину. Своє слово щодо цього інциденту висловив Дмітрій Пєсков.
Улюбленець російського диктатора Владіміра Путіна заявив, що у Росії нібито не здивовані нападом на кандидата у президенти США Дональда Трампа через "атмосферу", у якій той постійно перебував.
Кремлівський представник Дмітрій Пєсков звісно, що засудив прояви насильства у процесі політичної боротьби. Поплічник Путіна побажав швидкого відновлення Трампу та іншим постраждалим і висловив співчуття родині загиблого, який перебував на передвиборчому мітингу у той момент.
Фіцо порівняв замах на себе з нападом на Дональда Трампа
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, в якого також нещодавно стріляли, прокоментував замах на чинного кандидата в президенти США Дональда Трампа, що стався на передвиборчому мітингу у штаті Пенсильванія. Політик наголосив, що сценарій обох подій подібний "як ксерокс".
За його словами, політичні опоненти Трампа нібито намагаються його "закрити", а коли їм це не вдається, то вони лише підбурюють суспільство, "поки якийсь бідолаха не береться за зброю".
Як пояснив очільник словацького уряду, надалі у суспільстві з'являтимуться численні повідомлення та промови про "необхідність примирення, умиротворення і прощення", однак додаткових деталей Фіцо не вказав.
Байден звернувся до американців через замах на Трампа
Замах на Трампа вразив американців. Президент Джо Байден вирішив звернутися до нації увечері 14 липня.
Байден підкреслив: говорив із Трампом учора телефоном, щоб переконатися, що той у порядку та в безпеці. Він доручив Секретній службі гарантувати повну безпеку Трампа, збільшивши його охорону, і засудив напад, говорячи, що в США немає місця політичному насильству.
ФБР і Секретна служба, всі органи безпеки прозвітували президенту щодо відомих деталей замаху на Трампа. Розслідування ще на початковому етапі. Ім'я нападника встановили, це Томас Метью Крукс, але його мотиви ще не встановили. Тож Байден закликав не робити поспішних висновків і не спекулювати на замаху.
У Bild відповіли, що врятувало Трампа від загибелі
Експерт з озброєння Ларс Вінкельсдорф переконаний, що перший постріл у Трампа був досить-таки точним. Кандидату в президенти США пощастило лише тому, що, ймовірно, був занадто сильний вітер.
Експерт Вінкельсдорф зазначає, що всього декілька сантиметрів вирішили долю кандидата у президенти від Республіканської партії, колишнього американського лідера.
Байден зателефонував Трампу після замаху
У Білому домі раніше охарактеризували розмову, яка відбулась між опонентами як "хорошу, коротку та шанобливу". Водночас у ЗМІ зазначають, що після цього інциденту передвиборчі кампанії неначе "стихли".
Стало відомо, що Байден та Трамп мали розмову у проміжку між 8:15 та 10:30. Чинний президент хотів дізнатись, чи в порядку Трамп та наскільки серйозно він поранений.
Водночас ця подія змінила розклад президента. У нього було заплановано інтерв'ю у понеділок 15 липня, однак його перенесли. Журналісти відзначили, що Байден міг використати цю ситуацію та завдати удару, однак він, вочевидь, вирішив, що зараз не час для цього.
В автівці чоловіка, якого підозрюють у замаху на Трампа, знайшли вибухові пристрої
Журналісти The Wall Street Journal, з посиланням на власні джерела, зазначили, що вибухові пристрої підозрюваний у стрілянині у Дональда Трампа тримав у своєму автомобілі.
У поліції повідомили, що отримали численні повідомлення про підозрілі пакунки поблизу місця, де перебував стрілок. Як наслідок, на місце події були направлені вибухотехніки.
Спецкомісія Конгресу США викликає главу Таємної служби для роз'яснень
Після замаху на Дональда Трампа 13 липня наглядовий комітет Палати представників США запросив главу Таємної служби США Кімберлі Чітл. Вона має дати роз'яснення стосовно інциденту, що стався з експрезидентом США.
Голова комітету Джеймс Комер опублікував у соцмережі Х лист, на ім'я Чітл, в якому оголосив про початок розслідування замаху на вбивство Трампа. Главу Таємної служби США попросили добровільно з'явитися на засідання комітету в зазначену дату.
Росіяни знайшли "український слід" у замаху на експрезидента США
Російські загарбники не могли оминути цю подію, і вже почали шукати в інциденті "український слід".
Ба більше, окупанти вже навіть цинічно обіцяють "помсту" за Дональда Трампа.
Так званий сенатор від Кримського регіону, член міжнародного комітету Ради федерації Сєргєй Цеков заявив, що нібито Київ "неодноразово негативно висловлювався" щодо Дональда Трампа. Тому окупант вважає, що буцімто у цій справі є й "український слід".
Цеков також закликав владу США розглянути "версію причетності українських спецслужб до замаху" на колишнього американського президента.
У американській поліції розповіли, що у результаті стрілянини, яка сталася на мітингу експрезидента США Дональда Трампа, один учасник загинув і ще двоє зазнали важких поранень. Нападник також загинув унаслідок його ліквідації агентами секретної служби.
У мережі пишуть, що після замаху на Трампа ставки на його перемогу піднялись до 68%.
Західні ЗМІ публікують статті про замах на Дональда Трампа, називаючи 13 липня – "чорним днем в американській політиці".
Наглядовий комітет Палати представників США запросив для свічень очільницю Таємної служби США Кімберлі Чітл через замах на Дональда Трампа.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо порівняв замах на себе і на експрезидента США Дональда Трампа. Він заявив, що замах на Трампа – це "точна копія" стрілянини, яка була у Словаччині.
Сценарій як під копірку. Політичні опоненти Трампа намагаються закрити йому рота, а коли їм це не вдається, то вони так дістають громадськість, що якийсь бідолаха береться за зброю. А тепер ми побачимо розмови про необхідність примирення, умиротворення і прощення,
– написав Фіцо у мережі.
Один зі свідків стверджує, що буцімто бачив зловмисника перед нападом. За словами чоловіка, стрілець буцімто перестрибував з даху на дах.
Коли чоловік повернувся, щоб сказати про це, то вже почали лунати постріли.
Спробу Замаху на Трампа опублікували з іншого ракурсу.
У Трампа стріляли: дивіться відео
Повне відео замаху на Трампа
У мережі опублікували повне відео замаху на Трампа. На ньому видно, що політик злегка нахилився вперед і куля зачепила його вухо.
Замах на Трампа: дивіться відео
Видання Bloomberg припускає, що замах на Трампа може посилити його шанси на перемогу на виборах президента США у листопаді 2024 року. Так, світлина із зухвалим Трампом – з піднятим над головою кулаком і закривавленим вухом на тлі американського прапора – заполонили мережу.
Прихильники перетворюють інцидент на метафору стійкості Трампа,
– зауважили журналісти.
Фото Трампа, яке активно поширюють у мережі / Фото Evan Vucci/AP Photos
За даними CNN, Томас Метью Крукс – стрілець, який поранив Трампа у вухо, був зареєстрованим республіканцем.
Окрім того, раніше Крукс робив внески у групу, яка підтримує Демократичну партію.
Перший замах за 40 років
Журналісти Associated Press звернули увагу на те, що замах на Трампа – це перша стрілянина у кандидата в президенти США за понад 40 років.
Востаннє замах на життя президента США чи кандидата відбувся 30 березня 1981 року. Тоді нападник 6 разів вистрелив у чинного президента Рональда Рейгана, але той вижив після поранення.
Хто вже відреагував на замах
Окрім Байдена та Зеленського, напад на Дональда Трампа засудили:
- Прем'єр Британії Кір Стармер: "Ми засуджуємо всі форми політичного насильства найрішучішим чином і передаємо наші найкращі побажання президенту Трампу та його сім'ї у цей час".
- Прем'єр Канади Джастін Трюдо: "У демократичному процесі немає місця насильству. Я радий почути повідомлення про те, що колишній президент Трамп тепер у безпеці".
- Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в його країні "моляться за безпеку та якнайшвидше одужання Трампа".
В ЗМІ також пишуть, що підтримав Трампа й Ілон Маск. За деякими даними, мільярдер переховував пожертву політичній кампанії республіканця на тлі замаху.
Байден поговорив з Трампом
Президент США Джо Байден поговорив з експрезидентом Дональдом Трампом після стрілянини на мітингу в Пенсильванії. Окрім того, Байден також провів переговори з губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро і мером Батлера Бобом Дандоєм.
Посол України в США Оксана Маркарова засудила замах на Трампа. Так, вона побажала швидкого одужання колишньому президенту США, а також закликала притягнути до відповідальності усіх причетних у злочині.
Не повинно бути місця терору та насильству. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності,
– додала Маркарова.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Палата представників буде проводити власне розслідування стрілянини у Пенсильванії. Джонсон вважає, що американці мають право "знати правду" про замах на кандидата в президенти США.
Трамп вперше з'явився на публіці після замаху
Дональд Трамп прилетів до Нью-Джерсі й вперше з'явився на публіці.
Трамп з'явився на публіці після замаху: дивіться відео
Я ніколи не здамся, – Трамп після замаху
Дональд Трамп після замаху зробив ще одну заяву. У ній він заявив, що не збирається здаватися.
Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!
– написав він.
Свідки замаху на Трампа стверджують, що чули щонайменше 7 пострілів під час передвиборчого мітингу кандидата в президенти США.
Трамп виїхав з Пенсильванії
Після того, як у Трампа стріляли в Батлері, штат Пенсільванія, політик виїхав з округу. Як пишуть у ЗМІ, літак Трампа вже приземлився у Нью-Джерсі.
Що відомо про стрільця
Федеральне бюро розслідувань повідомило, що встановило особу людини, яка стріляла в Дональда Трампа. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс.
Реакція Зеленського на замах
На інцидент також відреагував Володимир Зеленський. Він висловив щирі співчуття рідним та близьким глядача мітингу, який загинув внаслідок стрілянини.
Також президент України висловив радість у тому, що Дональд Трамп не отримав серйозних поранень.
З жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати,
– написав Зеленський у мережі.
Реакція Байдена
Президент США Джозеф Байден відреагував на стрілянину в Пенсильванії. Він заявив, що його проінформували щодо замаху на Трампа.
Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу. Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вони доставили його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об’єднатися як одна нація, щоб засудити це,
– написав Байден у мережі Х.
Стрілянину розслідують як спробу замаху
У Секретній службі США заявили, що стрілянина у Пенсільванії на виступі Трампа розслідується як спроба замаху.
Також правоохоронці повідомили, що нападник діяв за межами периметра, де відбувався мітинг. Ймовірно, стрілець був на даху однієї з будівель, що розташована близько за 150 метрів від сцени, на якій виступав Трамп.
Трамп зробив заяву після стрілянини
Після стрілянин політик подякував Секретній службі США та всім правоохоронним органам за швидку реакцію. Також висловив співчуття сім'ям постраждалих.
Неймовірно, що таке могло статися у нашій країні. На цю мить про стрільця нічого не відомо, він мертвий. У мене потрапила куля, вона пробила мені верхню частину правого вуха. Я зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли й одразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча,
– написав Трамп у своїй соцмережі.
Є загиблі та постраждалі
Внаслідок спроби замаху на Дональда Трампа є загиблі й постраждалі. Так, загинув один з глядачів мітингу, ще двоє – отримали важкі поранення.
У мережі пишуть, що також ліквідували нападника, який стріляв у Трампа. Однак наразі ця інформація офіційно не підтверджена.
У якому стані Трамп
Після стрілянини Трамп близько хвилини лежав на підлозі, однак згодом підвівся. На його обличчі був помітний кривавий слід.
Згодом стало відомо, що Трамп отримав легке кульове поранення й має пошкоджене вухо. В соцмережах кандидат у президенти США повідомив, що куля пробила йому верхню частину правого вуха, і він втратив багато крові.
У Дональда Трампа стріляли на мітингу
Під час мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії пролунали постріли. Політик відразу зупинив промову й впав на підлогу.
Після замаху служба охорони оперативно евакуювала кандидата в президенти США.
У Трампа стріляли під час виступу: дивіться відео