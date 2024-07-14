Відомо, що загинув стрілець та щонайменше один учасник передвиборчого мітингу Трампа. Республіканець заявив після замаху, що він дякує Секретній службі за швидку реакцію та співчуває сім'ям постраждалих.

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Що кажуть в Секретній службі про розслідування

Правоохоронці розповіли Associated Press, що стрілянина у Пенсільванії на виступі Трампа розслідується як спроба замаху, а стрілець знаходився не всередині периметра, де відбувався виступ.

Журналісти пояснили, що дах, на якому перебував ймовірний стрілець, орієнтовно за менш ніж 150 метрів (164 ярди) від того місця, де говорив Трамп. Зокрема, це відстань, з якої пристойний стрілець міг би влучити в ціль зростом з людину.

Видання пояснило, що 150 метрів – це відстань, на якій новобранці армії США повинні вдарити силует людського зросту, щоб отримати кваліфікацію з гвинтівки М-16.



Телекомпанія NBC показала, звідки стріляв стрілець

Секретна служба заявила, що стрілець вбив одного глядача, ще двоє – зазнали важких поранень в результаті "численних пострілів". За їхніми даними, озброєний чоловік використовував гвинтівку та стріляв з височини за межами мітингу.

Видання NBC написало, посилаючись на американських чиновників, що стрілець не має жодних зв'язків з іноземними державами.

До речі, стрілянина під час виступу Дональда Трампа пролунала 14 липня. У 45 президента США поранене вухо.