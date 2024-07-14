За першою інформацією, у Трампа пошкоджене вухо. Щонайменше, на світлинах із місця подій можна помітити кров на його обличчі.

Докладніше про подію В Трампа стріляли під час виступу в Пенсільванії: стрілка було "нейтралізовано"

Перша заява Трампа після стрілянини

Кандидата у президенти США після стрілянини доправили до медичного закладу під захистом Секретної служби. Згодом з'явилася і перша заява Дональда Трампа щодо подій у Пенсільванії.

Політик подякував "Секретній службі США та всім правоохоронним органам за швидку реакцію". Також висловив співчуття сім'ям постраждалих.

За інформацією Секретної служби, один глядач мітингу Трампа загинув, двоє важко поранені. Також пишуть, що загинув і той, хто стріляв.

Неймовірно, що таке могло статися у нашій країні. На цю мить про стрілка нічого не відомо, він мертвий. У мене потрапила куля, вона пробила мені верхню частину правого вуха. Я зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли й одразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча,

– написав Трамп у своїй соцмережі.

Джо Байден також виступив із заявою щодо Трампа. "Судячи з усього, з ним все гаразд", – сказав президент США, і додав, що поки що не може назвати стрілянину замахом, бо для цього замало інформації. Розслідування триває.