По первой информации, у Трампа повреждено ухо. По меньшей мере, на фотографиях с места событий можно заметить кровь на его лице.

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Первое заявление Трампа после стрельбы

Кандидата в президенты США после стрельбы доставили в медицинское учреждение под защитой Секретной службы. Впоследствии появилось и первое заявление Дональда Трампа относительно событий в Пенсильвании.

Политик поблагодарил "Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию". Также выразил соболезнования семьям пострадавших.

По информации Секретной службы, один зритель митинга Трампа погиб, двое тяжело ранены. Также пишут, что погиб и тот, кто стрелял.

Невероятно, что такое могло произойти в нашей стране. На данный момент о стрелке ничего не известно, он мертв. В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение,

– написал Трамп в своей соцсети.

Джо Байден также выступил с заявлением относительно Трампа. "Судя по всему, с ним все в порядке", – сказал президент США, и добавил, что пока не может назвать стрельбу покушением, потому что для этого мало информации. Расследование продолжается.