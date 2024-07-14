Президент США заявил, что его проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Подчеркнул, что в Америке нет места такому насилию.

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Реакция Байдена на стрельбу в Пенсильвании

Байден отметил, рад слышать, что Трамп в безопасности и чувствует себя хорошо. Добавил, что молится за политика, его семью, а также всех, кто был на митинге. В Белом доме ждут дополнительной информации.

Также рассказал, что вместе с женой Джилл благодарны Секретной службе за то, что они доставили Трампа в безопасное место.

В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это,

– подчеркнул Джо Байден.

Кроме того, рассказал, что попытался связаться с Трампом. Сейчас он с врачами. Байден отметил, что планирует уже в ближайшее время поговорить.

По данным СМИ, президент США также отметил, что пока не может назвать стрельбу на митинге Трампа покушением. Добавил, что этот митинг должен был пройти мирно и без каких-либо проблем.

Белый дом сообщил, что Байден разговаривал с Трампом в субботу вечером (по Вашингтону). Впрочем, больше подробностей о разговоре не предоставили.

Утром воскресенья президент США созовет брифинг с представителями национальной безопасности и правоохранительных органов в Белом доме.