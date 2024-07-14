Президент США заявив, що його поінформували про стрілянину на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії. Наголосив, що в Америці немає місця такому насильству.

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Реакція Байдена на стрілянину в Пенсільванії

Байден зазначив, радий чути, що Трамп у безпеці та почувається добре. Додав, що молиться за політика, його родину, а також усіх, хто був на мітингу. У Білому домі чекають на додаткову інформацію.

Також розповів, що разом з дружиною Джилл вдячні Секретній службі за те, що вони доставили Трампа в безпечне місце.

В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об'єднатися як одна нація, щоб засудити це,

– підкреслив Джо Байден.

Окрім того, розповів, що спробував зв'язатися з Трампом. Наразі він з лікарями. Байден зазначив, що планує вже найближчим часом поговорити.

За даними ЗМІ, президент США також зазначив, що поки що не може назвати стрілянину на мітингу Трампа замахом. Додав, що цей мітинг мав пройти мирно та без будь-яких проблем.

Білий дім повідомив, що Байден розмовляв з Трампом ввечері суботи (за Вашингтоном). Втім, більше подробиць про розмову не надали.

Вранці неділі президент США скличе брифінг із представниками національної безпеки та правоохоронних органів у Білому домі.