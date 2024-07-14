Известно, что погиб стрелок и по меньшей мере один участник предвыборного митинга Трампа. Республиканец заявил после покушения, что он благодарит Секретную службу за быструю реакцию и сочувствует семьям пострадавших.

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Что говорят в Секретной службе о расследовании

Правоохранители рассказали Associated Press, что стрельба в Пенсильвании на выступлении Трампа расследуется как попытка покушения, а стрелок находился не внутри периметра, где происходило выступление.

Журналисты объяснили, что крыша, на которой находился вероятный стрелок, ориентировочно за менее чем 150 метров (164 ярда) от того места, где говорил Трамп. В частности, это расстояние, с которого приличный стрелок мог бы попасть в цель ростом с человека.

Издание объяснило, что 150 метров – это расстояние, на котором новобранцы армии США должны ударить силуэт человеческого роста, чтобы получить квалификацию из винтовки М-16.



Телекомпания NBC показала, откуда стрелял стрелок

Секретная служба заявила, что стрелок убил одного зрителя, еще двое – получили тяжелые ранения в результате "многочисленных выстрелов". По их данным, вооруженный мужчина использовал винтовку и стрелял с возвышенности за пределами митинга.

Издание NBC написало, ссылаясь на американских чиновников, что стрелок не имеет никаких связей с иностранными государствами.

Кстати, стрельба во время выступления Дональда Трампа прозвучала 14 июля. У 45 президента США ранено ухо.