4 грудня в центрі Нью-Йорка був застрелений Браян Томпсон, голова найбільшої медичної страхової компанії США UnitedHealthcare. Знаряддя вбивства – надрукований на 3D-принтері пістолет. Після вбивства у соцмережах з'явилися цинічні жарти, зокрема, на тему відмов у страхових виплатах – доволі розповсюдженої в Штатах проблеми.

Цікаво, що гільзи, знайдені на місці злочину, мали написи Deny, Defend, Depose ("відмовляй, захищайся, усувай") – вони схожі на відому тактику страхових компаній Delay, Deny, Defend ("затягуй, відмовляй, захищайся").

Ймовірного вбивцю, 26-річного Луїджі Манджоне, поліція затримала через кілька днів. Манджоне – випускник престижного університету Ліги Плюща, представник заможної сім'ї. На перший погляд, його біографія не вказувала на радикалізм. Раптово Манджоне став символом протесту проти системи, таким собі Джокером у світі охорони здоров'я та загалом "гарячим хлопцем", адже його вигляд зовсім не натякає на холоднокровного вбивцю.

24 Канал розповідає все, що відомо про багатогранну історію із вбивством директора UnitedHealthcare та розповідає, до чого тут штучний інтелект, ЛГБТ-спільнота та родина Манджоне.

Гучне вбивство Браяна Томпсона, голови найбільшої медичної страхової компанії США, серед білого дня на Мангеттені стало шоком для Америки, але ще цікавішою стала реакція суспільства. У багатьох американців новина викликала не співчуття, а навпаки – задоволення.

А ймовірного вбивцю навіть почали називати героєм до того, як поліція оголосила його ім'я. Причина в тому, що американці глибоко розчаровані роботою страхових компаній та загальною системою охорони здоров'я в США.



Браян Томпсон / Фото UnitedHealthcare

Американське суспільство висловило своє обурення через соцмережі – в соцмережах залишали саркастичні коментарі під новинами про смерть Томпсона. Наприклад, американці писали таке:

Ці коментарі – перефразовані типові відмовки страхових, коли вони не виплачують компенсації.

Це не єдиний приклад перефразування відмов страховиків. Томпсона застрелили серед білого дня в центрі Нью-Йорка. На місці злочину поліція знайшла гільзи з написами Deny, Defend, Depose ("відмовляй, захищайся, усувай"), які, ймовірно, відображають мотиви злочинця. Ці слова нагадують про відому американцям тактику страхових компаній Delay, Deny, Defend ("затягуй, відмовляй, захищайся"), спрямовану на уникнення виплат клієнтам.

Поліція затримала підозрюваного із 3D-друкованим пістолетом через п'ять днів. Ним виявився 26-річний Луїджі Манджоне, випускник престижного університету Ліги Плюща із заможної родини. Ще до арешту він став неофіційним символом протесту проти страхових компаній. У соцмережах його називали героєм, а на маркетплейсах почали продавати одяг із цитатами з написів на гільзах.

