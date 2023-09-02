Журналисты отметили, что он шел молча, хотя раньше обещал дать комментарии после оглашения судебного решения.
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Что известно на этот момент
Сегодня Игорю Коломойскому избирали меру пресечения.
Журналисты сняли момент, когда он покинул здание суда и сел в автомобиль в сопровождении охраны. Заметно, что медийщики пытаются задать вопросы олигарху, но он игнорирует их. Коломойский быстро садится в большой автомобиль, следом садятся мужчины в форме, и машина уезжает.
Коломойский выходит из суда и садится в машину: смотрите видео
Как проходило заседание
- Шевченковский районный суд города Киева вечером 2 сентября провел заседание относительно олигарха Игоря Коломойского. Ему избрали меру пресечения. Это содержание под стражей в Днепре в течение 2 месяцев. Возможно внести залог – его размер почти 510 миллионов гривен.
- Игорь Коломойский обязан сдать все документы. Также ему запрещено общаться со свидетелями. Обжаловать решение суда можно в течение 5 дней – есть время до 7 сентября.
- Адвокаты говорят, что не будут вносить залог, а их подзащитного увезли в здание СБУ на Аскольдовом переулке.
- Утром 2 сентября Игорю Коломойскому вручили подозрение сразу по нескольким статьям – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Об этом журналистам 24 канала рассказали в спецслужбах. Известно, что в его дом прибыли представители СБУ, Офиса генпрокуратуры и Бюро экономической безопасности.
- "По данным следствия, подозреваемый мошенническим путем завладел денежными средствами на сумму более 570 миллионов гривен. А в дальнейшем незаконные денежные средства легализовал", – сообщили в Офисе генпрокурора.
- Установлено, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.