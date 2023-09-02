Журналисты отметили, что он шел молча, хотя раньше обещал дать комментарии после оглашения судебного решения.

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Что известно на этот момент

Сегодня Игорю Коломойскому избирали меру пресечения.

Журналисты сняли момент, когда он покинул здание суда и сел в автомобиль в сопровождении охраны. Заметно, что медийщики пытаются задать вопросы олигарху, но он игнорирует их. Коломойский быстро садится в большой автомобиль, следом садятся мужчины в форме, и машина уезжает.

Коломойский выходит из суда и садится в машину: смотрите видео

Как проходило заседание