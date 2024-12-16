Какие льготы могут получить пенсионеры

Пенсионеры, вышедшие на пенсию по возрасту могут не платить земельный налог, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.

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Льгота доступна пенсионерам, если их участок соответствует определенным нормам:

участок до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;

– для строительства индивидуальных гаражей; до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

– для индивидуального дачного строительства; до 0,12 гектара – для садоводства;

– для садоводства; до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

– для ведения личного сельского хозяйства; до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах; до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа; до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.

Также пенсионеры имеют право на:

бесплатный проезд в определенных видах городского транспорта и пригородного сообщения;

бесплатные (или с большой скидкой) юридические услуги;

оформление субсидии для уменьшения коммуналки.

Обратите внимание! Пенсионер должен подтверждать право на эти льготы через пенсионное удостоверение.