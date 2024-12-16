Какие льготы могут получить пенсионеры
Пенсионеры, вышедшие на пенсию по возрасту могут не платить земельный налог, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.
Читайте также Потеря пенсии: в ПФУ объяснили, кому грозит прекращение выплат
Льгота доступна пенсионерам, если их участок соответствует определенным нормам:
- участок до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;
- до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;
- до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.
Также пенсионеры имеют право на:
- бесплатный проезд в определенных видах городского транспорта и пригородного сообщения;
- бесплатные (или с большой скидкой) юридические услуги;
- оформление субсидии для уменьшения коммуналки.
Обратите внимание! Пенсионер должен подтверждать право на эти льготы через пенсионное удостоверение.