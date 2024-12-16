Які пільги можуть отримати пенсіонери

Пенсіонери, що вийшли на пенсію за віком можуть не сплачувати земельний податок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.

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Пільга доступна пенсіонерам, якщо їхня ділянка відповідає визначеним нормам:

ділянка до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;

– для будівництва індивідуальних гаражів; до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

– для індивідуального дачного будівництва; до 0,12 гектара – для садівництва;

– для садівництва; до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;

– для ведення особистого сільського господарства; до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах; до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу; до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.

Також пенсіонери мають право на:

безоплатний проїзд у певних видах міського транспорту та приміського сполучення;

безоплатні (або з великою знижкою) юридичні послуги;

оформлення субсидії для зменшення комуналки.

Зверніть увагу! Пенсіонер має підтверджувати право на ці пільги через пенсійне посвідчення.