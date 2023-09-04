Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. По данным эксперта, вручение подозрения и суд стали полной неожиданностью для олигарха.

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Как отмечает политолог, десятилетиями Коломойский считался неприкосновенным и "выстраивал свою империю с некоторым использованием бюджетных средств".

Когда в феврале 2023 года Служба впервые провела обыски у олигарха по делу о присвоении 40 миллиардов на "Укрнафте" и "Укртатнафте", начались разговоры, что все, мол, было не по-настоящему. Однако вслед за обысками СБУ пришла с подозрением. Коломойский точно не собирался перемещаться в камеру и тратить полмиллиарда на залог,

– подчеркивает Голобуцкий.

Политолог считает, что "теории заговора" по делу Коломойского не выдерживают критики.

"Экстрадиционного ордера из США Украина на олигарха так и не получила. За все годы независимости Игорю Валерьевичу не выдвигал подозрения ни один правоохранительный орган. Они могут это сделать сейчас – придя прямо в камеру к олигарху. Раньше он всегда решал все вопросы с ними в привычной для себя манере. А в этом деле не смог. Как не смогли перед тем "порешать" герои других дел Службы последних месяцев – Жеваго и Фирташ", – акцентирует политолог.

Передача подчиненным Малюка дел коррупционеров, которых к тому же приравнивают к госпредателям, может только усугубить ситуацию для этой категории преступников. Они впервые вместо статуса хозяев жизни получат статус фигурантов уголовных дел Службы безопасности,

– резюмирует Голобуцкий.

Напомним, что ранее СБУ вручила подозрение олигарху Игорю Коломойскому. Его подозревают по двум статьям УК: в мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем. Служба установила, что Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен, выведя их за границу. Сейчас олигарх находится в СИЗО.