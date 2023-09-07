Корупція усередині "ПриватБанку"

Відповідно до справи, у грудні 2016 року топ-менеджери "Приватбанку" на основі підроблених документів здійснили переказ банківських коштів у сумі 223 мільйони гривень на офшорні рахунки.

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Наразі правоохоронці направили до суду акт, де звинувачення отримали: голова правління "Приватбанку", його перший заступник та керівники трьох департаментів.