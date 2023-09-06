Для каких военных сохранят выплаты
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, более 280 нардепов в Верховной раде поддержали законопроект об усилении социальной защиты военных. Следовательно, денежные выплаты военным рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты сохранят.
Читайте также На какие льготы могут рассчитывать ветераны войны
Это касается тех, кто попал в плен, а также пропал без вести. Возможность выплачивать деньги семьям тоже остается.
О чем идет речь в законопроекте
Кроме сохранения выплат некоторым военным в законопроект добавили определенные уточнения, а именно:
- уточнение порядка выплаты денежной компенсации военным и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
- Уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели военных и полицейских;
- Упрощение порядка выплаты единовременного пособия при увольнении с военной службы.
Кто из членов семьи может получить средства за погибшего воина
В члены семьи, которые могут получить компенсацию, входят:
- родители;
- один из супругов, который не женился вторично;
- дети, не достигшие совершеннолетия;
- дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими совершеннолетия;
- иждивенцы погибшего.
В случае, если кто-либо из членов семьи откажется от выплат или не будет обращаться за ней в течение 3 лет, их часть будет автоматически распределена между другими членами семьи погибшего.
Сумма, которую могут получить родственники, составляет 15 миллионов гривен компенсации. Какие документы для этого нужны – рассказали здесь.