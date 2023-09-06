Для каких военных сохранят выплаты

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, более 280 нардепов в Верховной раде поддержали законопроект об усилении социальной защиты военных. Следовательно, денежные выплаты военным рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты сохранят.

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Это касается тех, кто попал в плен, а также пропал без вести. Возможность выплачивать деньги семьям тоже остается.

О чем идет речь в законопроекте

Кроме сохранения выплат некоторым военным в законопроект добавили определенные уточнения, а именно:

  • уточнение порядка выплаты денежной компенсации военным и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
  • Уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели военных и полицейских;
  • Упрощение порядка выплаты единовременного пособия при увольнении с военной службы.

Кто из членов семьи может получить средства за погибшего воина

В члены семьи, которые могут получить компенсацию, входят:

  • родители;
  • один из супругов, который не женился вторично;
  • дети, не достигшие совершеннолетия;
  • дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими совершеннолетия;
  • иждивенцы погибшего.

В случае, если кто-либо из членов семьи откажется от выплат или не будет обращаться за ней в течение 3 лет, их часть будет автоматически распределена между другими членами семьи погибшего.

Сумма, которую могут получить родственники, составляет 15 миллионов гривен компенсации. Какие документы для этого нужны – рассказали здесь.