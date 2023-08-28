Кто может получить компенсацию

Следующие члены семьи могут получить компенсацию за погибшего воина:

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родители;

один из супругов, который не женился вторично;

дети, не достигшие совершеннолетия;

дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими совершеннолетия;

иждивенцы погибшего.

Если же кто отказывается от своей выплаты или не обращается за ней в течение 3 лет, их часть автоматически распределится между другими членами семьи.

Обратите внимание! На выплаты не могут претендовать родственники, имеющие гражданство или долго проживающие в России и Белоруссии. Также деньги не получат осужденные за госпредательство, коллаборационизм или пособничество России.

Как получить выплату за погибшего родственника

В первую очередь нужно собрать следующие документы:

выписка из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава в связи с гибелью;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписка из личного дела о составе семьи погибшего;

денежный аттестат с информацией о размере выплаченного на дату гибели военнослужащего дополнительного вознаграждения.

Напомним! О смерти служащего должны известить в военкомате или воинской части и отдать свидетельство о смерти.

После получения этих документов члены семьи должны обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации. Там подают заявление о назначении выплаты и документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства, личность члена семьи, претендующей на выплату, и ее родственные связи с погибшим,

– говорится в постановлении.

После этого районный территориальный центр комплектования отправит документы на проверку в областной военкомат, а затем в Миноборону. Там документы проверят соответствующие подразделения и подадут на рассмотрение специальной комиссии, которая в течение месяца примет решение о назначении выплат.