Кто может получить компенсацию
Следующие члены семьи могут получить компенсацию за погибшего воина:
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- родители;
- один из супругов, который не женился вторично;
- дети, не достигшие совершеннолетия;
- дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими совершеннолетия;
- иждивенцы погибшего.
Если же кто отказывается от своей выплаты или не обращается за ней в течение 3 лет, их часть автоматически распределится между другими членами семьи.
Как получить выплату за погибшего родственника
В первую очередь нужно собрать следующие документы:
- выписка из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава в связи с гибелью;
- документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;
- выписка из личного дела о составе семьи погибшего;
- денежный аттестат с информацией о размере выплаченного на дату гибели военнослужащего дополнительного вознаграждения.
После получения этих документов члены семьи должны обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации. Там подают заявление о назначении выплаты и документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства, личность члена семьи, претендующей на выплату, и ее родственные связи с погибшим,
– говорится в постановлении.
После этого районный территориальный центр комплектования отправит документы на проверку в областной военкомат, а затем в Миноборону. Там документы проверят соответствующие подразделения и подадут на рассмотрение специальной комиссии, которая в течение месяца примет решение о назначении выплат.