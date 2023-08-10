Какие выплаты будут получать военные

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил, что доплаты в размере 30 тысяч гривен будут возвращены для некоторых категорий служащих. Так что ситуация будет выглядеть следующим образом:

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30 тысяч гривен – военнослужащие, правоохранители и спасатели, которые привлечены к защите страны;

– которые привлечены к защите страны; 50 тысяч гривен – те, кто осуществляет оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии;

– те, кто осуществляет оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии; 100 тысяч гривен – те, кто непосредственно участвует в боевых действиях.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Делаем все, чтобы каждый, кто защищает Украину от российских окупантов, чувствовал поддержку и помощь государства.

Срочникам тоже установили ежемесячные доплаты в размере 6 тысяч гривен, тогда как курсантам, которые учатся в вузе – 2 350 гривен.

Напомним! Этот вопрос регулируется законопроектом №9342, за который проголосовали и подписали в июне.

На какие выплаты может рассчитывать военный в плену

В МВД объяснили, что военный, переживший плен оккупанта, имеет право на ежегодную выплату от государства в размере 100 тысяч гривен.

Выплаты осуществляют после освобождения из плена, а в период пребывания военного в плену члены семьи обращаются в Министерство реинтеграции с заявлением по установленной форме и с соответствующим пакетом документов,

– сообщили в МВД.

Чтобы его оформить, нужно: