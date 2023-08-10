Які виплати отримуватимуть військові

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що доплати у розмірі 30 тисяч гривень повернуть для деяких категорій службовців. Тож ситуація виглядатиме наступним чином:

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  • 30 тисяч гривень військовослужбовці, правоохоронці та рятувальники, які залучені до захисту країни;
  • 50 тисяч гривень – ті, хто здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані;
  • 100 тисяч гривень – ті, хто безпосередньо бере участь у бойових діях.

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Робимо все, щоб кожен, хто захищає Україну від російських окупантів, відчував підтримку та допомогу держави.

Строковикам теж встановили щомісячні доплати у розмірі 6 тисяч гривень, тоді як курсантам, які вчаться у ВНЗ – 2 350 гривень.

На які виплати може розраховувати військовий у полоні

У МВС пояснили, що військовий, який пережив полон окупанта, має право на щорічну виплату від держави у розмірі 100 тисяч гривень.

Виплати здійснюють після звільнення з полону, а в період перебування військового в полоні члени родини звертаються до Міністерства реінтеграції із заявою за встановленою формою та відповідним пакетом документів,
– повідомили у МВС.

Щоб її оформити потрібно:

  • копія документа, що посвідчує особу заявника;
  • відомості або документи, що підтверджують факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України в поточному році;
  • довідка з реквізитами особистого рахунку, відкритого в банківській установі.