Які виплати отримуватимуть військові
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що доплати у розмірі 30 тисяч гривень повернуть для деяких категорій службовців. Тож ситуація виглядатиме наступним чином:
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- 30 тисяч гривень – військовослужбовці, правоохоронці та рятувальники, які залучені до захисту країни;
- 50 тисяч гривень – ті, хто здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані;
- 100 тисяч гривень – ті, хто безпосередньо бере участь у бойових діях.
Робимо все, щоб кожен, хто захищає Україну від російських окупантів, відчував підтримку та допомогу держави.
Строковикам теж встановили щомісячні доплати у розмірі 6 тисяч гривень, тоді як курсантам, які вчаться у ВНЗ – 2 350 гривень.
На які виплати може розраховувати військовий у полоні
У МВС пояснили, що військовий, який пережив полон окупанта, має право на щорічну виплату від держави у розмірі 100 тисяч гривень.
Виплати здійснюють після звільнення з полону, а в період перебування військового в полоні члени родини звертаються до Міністерства реінтеграції із заявою за встановленою формою та відповідним пакетом документів,
– повідомили у МВС.
Щоб її оформити потрібно:
- копія документа, що посвідчує особу заявника;
- відомості або документи, що підтверджують факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України в поточному році;
- довідка з реквізитами особистого рахунку, відкритого в банківській установі.