На які виплати може розраховувати військовий у полоні

У МВС України пояснили, що військовий який перебував у полоні має право на щорічну державну грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень.

Виплати здійснюють після звільнення з полону, а в період перебування військового в полоні члени родини звертаються до Міністерства реінтеграції із заявою за встановленою формою та відповідним пакетом документів,

– повідомили у МВС.

Документи, які знадобляться:

копія документа, що посвідчує особу заявника;

відомості або документи, що підтверджують факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України в поточному році;

довідка з реквізитами особистого рахунку, відкритого в банківській установі.

Нагадаємо! Документом, що підтверджує перебування у полоні, вважається довідка затверджена командиром військової частини. Для отримання цієї довідки, член сім'ї звертається із заявою у довільній формі до військової частини воїна. Заява може бути подана в електронній або паперовій формі.

Що отримають сім'ї військових у полоні

Одноразова грошова допомога в розмірі 100 тисяч гривень виплачується членам родини загиблого воїна, який перебував у полоні або помер протягом року після звільнення. Гроші виплатять, якщо смерть настала в наслідок перебування в місцях несвободи.

Для цієї виплати так само необхідно подати заяву з наступними документами:

копія документа, що посвідчує особу заявника;

копія свідоцтва про смерть;

копія довідки, що підтверджує смерть звільненої особи внаслідок обставин, пов'язаних з перебуванням в місцях несвободи, за формою, встановленою МОЗ;

довідка з реквізитами особистого рахунку.

Зверніть увагу! Зі всіма додатковими питаннями ви можете звернутися до юридичної служби військової частини або на гарячу лінію МВС України.