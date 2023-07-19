На які виплати може розраховувати військовий у полоні
У МВС України пояснили, що військовий який перебував у полоні має право на щорічну державну грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень.
Виплати здійснюють після звільнення з полону, а в період перебування військового в полоні члени родини звертаються до Міністерства реінтеграції із заявою за встановленою формою та відповідним пакетом документів,
– повідомили у МВС.
Документи, які знадобляться:
- копія документа, що посвідчує особу заявника;
- відомості або документи, що підтверджують факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України в поточному році;
- довідка з реквізитами особистого рахунку, відкритого в банківській установі.
Що отримають сім'ї військових у полоні
Одноразова грошова допомога в розмірі 100 тисяч гривень виплачується членам родини загиблого воїна, який перебував у полоні або помер протягом року після звільнення. Гроші виплатять, якщо смерть настала в наслідок перебування в місцях несвободи.
Для цієї виплати так само необхідно подати заяву з наступними документами:
- копія документа, що посвідчує особу заявника;
- копія свідоцтва про смерть;
- копія довідки, що підтверджує смерть звільненої особи внаслідок обставин, пов'язаних з перебуванням в місцях несвободи, за формою, встановленою МОЗ;
- довідка з реквізитами особистого рахунку.