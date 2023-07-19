На какие выплаты может рассчитывать военный в плену

В МВД Украины объяснили, что находившийся в плену военный имеет право на ежегодную государственную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Выплаты осуществляют после освобождения из плена, а в период пребывания военного в плену члены семьи обращаются в Министерство реинтеграции с заявлением по установленной форме и соответствующему пакету документов,

– сообщили в МВД.

Документы, которые понадобятся:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

сведения или документы, подтверждающие факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины в текущем году;

справка по реквизитам личного счета, открытого в банковском учреждении.

Напомним! Документом, подтверждающим пребывание в плену, считается справка, утвержденная командиром воинской части. Для получения этой справки член семьи обращается с заявлением в произвольной форме в воинскую часть воина. Заявление может быть подано в электронной или бумажной форме.

Что получат семьи военных в плену

Единовременное пособие в размере 100 тысяч гривен выплачивается членам семьи погибшего воина, который находился в плену или умер в течение года после освобождения. Деньги выплатят, если смерть наступила в результате пребывания в местах несвободы.

Для этой выплаты также необходимо подать заявление со следующими документами:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

копия свидетельства смерти;

копия справки, подтверждающая смерть уволенного лица вследствие обстоятельств, связанных с пребыванием в местах несвободы, по форме, установленной Минздравом;

справка по реквизитам личного счета.

Обратите внимание! Со всеми дополнительными вопросами вы можете обратиться в юридическую службу воинской части или на горячую линию МВД Украины.