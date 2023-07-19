На какие выплаты может рассчитывать военный в плену
В МВД Украины объяснили, что находившийся в плену военный имеет право на ежегодную государственную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.
Выплаты осуществляют после освобождения из плена, а в период пребывания военного в плену члены семьи обращаются в Министерство реинтеграции с заявлением по установленной форме и соответствующему пакету документов,
– сообщили в МВД.
Документы, которые понадобятся:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- сведения или документы, подтверждающие факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины в текущем году;
- справка по реквизитам личного счета, открытого в банковском учреждении.
Что получат семьи военных в плену
Единовременное пособие в размере 100 тысяч гривен выплачивается членам семьи погибшего воина, который находился в плену или умер в течение года после освобождения. Деньги выплатят, если смерть наступила в результате пребывания в местах несвободы.
Для этой выплаты также необходимо подать заявление со следующими документами:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия свидетельства смерти;
- копия справки, подтверждающая смерть уволенного лица вследствие обстоятельств, связанных с пребыванием в местах несвободы, по форме, установленной Минздравом;
- справка по реквизитам личного счета.