На какие льготы могут рассчитывать УБД

Для участников боевых действий предоставляются льготы по закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" №3551-ХІІ от 22.10.1993".

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К ним относятся:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

безвозмездное зубопротезирование (в первую очередь);

75% скидки на квартплату, плату за коммунальные услуги, отопление домов;

бесплатный проезд;

пользование при выходе на пенсию поликлиниками и госпиталями. Ежегодное медобследование и диспансеризация;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и госпитализации;

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от зарплаты независимо от стажа работы;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное время и 14 дополнительных дней к нему с сохранением зарплаты;

преимущественное право оставление на работе при сокращении численности или штата работников;

первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;

первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и обеспечении их топливом;

получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов и благоустройство садовых участков;

первоочередное поступление в ЖСК, кооперативов по строительству;

льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет;

внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередная установка на льготных условиях квартирных телефонов;

первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта, службами, оказывающими социальные услуги по уходу;

преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования;

выплата до 5 мая.

Какие льготы ожидают лиц с инвалидностью в результате войны

Для таких людей предусмотрен не менее объемный список льгот, к которым относятся:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

внеочередное безвозмездное зубопротезирование;

100% скидка на квартплату, плату за коммунальные услуги, отопление домов;

бесплатный проезд;

пользование при выходе на пенсию поликлиниками и госпиталями;

ежегодное медобследование и диспансеризация;

внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и госпитализации;

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от зарплаты независимо от стажа работы;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное время;

дополнительный отпуск сроком до 14 календарных дней с сохранением зарплаты;

преимущественное право оставление на работе при сокращении численности или штата работников;

внеочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

внеочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;

внеочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и обеспечении их топливом;

получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов и благоустройство садовых участков;

внеочередное поступление в ЖСК, кооперативов по строительству;

льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет;

внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередная установка на льготных условиях квартирных телефонов;

первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта, службами, оказывающими социальные услуги по уходу;

преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования;

выплата до 5 мая;

внеочередное трудоустройство по специальности;

внеочередное бесплатное обеспечение автомобилем;

освобождение от арендной платы за гаражи под спецсредства для передвижения;

внеочередное обеспечение продовольственными товарами в специализированных салонах магазинах.

Что получат лица, имеющие статус участников войны