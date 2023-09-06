На какие льготы могут рассчитывать УБД

Для участников боевых действий предоставляются льготы по закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" №3551-ХІІ от 22.10.1993".

Читайте также 15 миллионов гривен за погибшего воина: как семье получить такую выплату

К ним относятся:

  • бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
  • безвозмездное зубопротезирование (в первую очередь);
  • 75% скидки на квартплату, плату за коммунальные услуги, отопление домов;
  • бесплатный проезд;
  • пользование при выходе на пенсию поликлиниками и госпиталями. Ежегодное медобследование и диспансеризация;
  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и госпитализации;
  • выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от зарплаты независимо от стажа работы;
  • использование очередного ежегодного отпуска в удобное время и 14 дополнительных дней к нему с сохранением зарплаты;
  • преимущественное право оставление на работе при сокращении численности или штата работников;
  • первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
  • первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и обеспечении их топливом;
  • получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов и благоустройство садовых участков;
  • первоочередное поступление в ЖСК, кооперативов по строительству;
  • льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет;
  • внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередная установка на льготных условиях квартирных телефонов;
  • первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта, службами, оказывающими социальные услуги по уходу;
  • преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования;
  • выплата до 5 мая.

Какие льготы ожидают лиц с инвалидностью в результате войны

Для таких людей предусмотрен не менее объемный список льгот, к которым относятся:

  • бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
  • внеочередное безвозмездное зубопротезирование;
  • 100% скидка на квартплату, плату за коммунальные услуги, отопление домов;
  • бесплатный проезд;
  • пользование при выходе на пенсию поликлиниками и госпиталями;
  • ежегодное медобследование и диспансеризация;
  • внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и госпитализации;
  • выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от зарплаты независимо от стажа работы;
  • использование очередного ежегодного отпуска в удобное время;
  • дополнительный отпуск сроком до 14 календарных дней с сохранением зарплаты;
  • преимущественное право оставление на работе при сокращении численности или штата работников;
  • внеочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • внеочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
  • внеочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и обеспечении их топливом;
  • получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов и благоустройство садовых участков;
  • внеочередное поступление в ЖСК, кооперативов по строительству;
  • льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет;
  • внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередная установка на льготных условиях квартирных телефонов;
  • первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта, службами, оказывающими социальные услуги по уходу;
  • преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования;
  • выплата до 5 мая;
  • внеочередное трудоустройство по специальности;
  • внеочередное бесплатное обеспечение автомобилем;
  • освобождение от арендной платы за гаражи под спецсредства для передвижения;
  • внеочередное обеспечение продовольственными товарами в специализированных салонах магазинах.

Что получат лица, имеющие статус участников войны

  • бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
  • первоочередное бесплатное зубопротезирование;
  • 50% скидки на квартплату, оплату коммунальных услуг, отопление домов;
  • пользование при выходе на пенсию поликлиниками и госпиталями;
  • ежегодное медобследование и диспансеризация;
  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и госпитализации;
  • выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от зарплаты независимо от стажа работы;
  • использование очередного ежегодного отпуска в удобное время;
  • дополнительный отпуск сроком до 14 календарных дней без сохранения заработной платы;
  • первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
  • первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и обеспечении их топливом;
  • получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов и благоустройство садовых участков;
  • первоочередное поступление в ЖСК, кооперативов по строительству;
  • льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет;
  • внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередная установка на льготных условиях квартирных телефонов;
  • первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта, службами, оказывающими социальные услуги по уходу.