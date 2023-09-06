На какие льготы могут рассчитывать УБД
Для участников боевых действий предоставляются льготы по закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" №3551-ХІІ от 22.10.1993".
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К ним относятся:
- бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
- безвозмездное зубопротезирование (в первую очередь);
- 75% скидки на квартплату, плату за коммунальные услуги, отопление домов;
- бесплатный проезд;
- пользование при выходе на пенсию поликлиниками и госпиталями. Ежегодное медобследование и диспансеризация;
- первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и госпитализации;
- выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от зарплаты независимо от стажа работы;
- использование очередного ежегодного отпуска в удобное время и 14 дополнительных дней к нему с сохранением зарплаты;
- преимущественное право оставление на работе при сокращении численности или штата работников;
- первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
- первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и обеспечении их топливом;
- получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов и благоустройство садовых участков;
- первоочередное поступление в ЖСК, кооперативов по строительству;
- льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет;
- внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередная установка на льготных условиях квартирных телефонов;
- первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта, службами, оказывающими социальные услуги по уходу;
- преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования;
- выплата до 5 мая.
Какие льготы ожидают лиц с инвалидностью в результате войны
Для таких людей предусмотрен не менее объемный список льгот, к которым относятся:
- бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
- внеочередное безвозмездное зубопротезирование;
- 100% скидка на квартплату, плату за коммунальные услуги, отопление домов;
- бесплатный проезд;
- пользование при выходе на пенсию поликлиниками и госпиталями;
- ежегодное медобследование и диспансеризация;
- внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и госпитализации;
- выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от зарплаты независимо от стажа работы;
- использование очередного ежегодного отпуска в удобное время;
- дополнительный отпуск сроком до 14 календарных дней с сохранением зарплаты;
- преимущественное право оставление на работе при сокращении численности или штата работников;
- внеочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- внеочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
- внеочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и обеспечении их топливом;
- получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов и благоустройство садовых участков;
- внеочередное поступление в ЖСК, кооперативов по строительству;
- льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет;
- внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередная установка на льготных условиях квартирных телефонов;
- первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта, службами, оказывающими социальные услуги по уходу;
- преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования;
- выплата до 5 мая;
- внеочередное трудоустройство по специальности;
- внеочередное бесплатное обеспечение автомобилем;
- освобождение от арендной платы за гаражи под спецсредства для передвижения;
- внеочередное обеспечение продовольственными товарами в специализированных салонах магазинах.
Что получат лица, имеющие статус участников войны
- бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
- первоочередное бесплатное зубопротезирование;
- 50% скидки на квартплату, оплату коммунальных услуг, отопление домов;
- пользование при выходе на пенсию поликлиниками и госпиталями;
- ежегодное медобследование и диспансеризация;
- первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и госпитализации;
- выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от зарплаты независимо от стажа работы;
- использование очередного ежегодного отпуска в удобное время;
- дополнительный отпуск сроком до 14 календарных дней без сохранения заработной платы;
- первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
- первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и обеспечении их топливом;
- получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов и благоустройство садовых участков;
- первоочередное поступление в ЖСК, кооперативов по строительству;
- льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет;
- внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередная установка на льготных условиях квартирных телефонов;
- первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта, службами, оказывающими социальные услуги по уходу.