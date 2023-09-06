На які пільги можуть розраховувати УБД
Для учасників бойових дій надають пільги згідно з законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" №3551-ХІІ від 22.10.1993".
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До них належать:
- безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
- безоплатне зубопротезування (першочергово);
- 75% знижки на квартплату, плату за комунальні послуги, опалення будинків;
- безкоштовний проїзд;
- користування при виході на пенсію поліклініками та госпіталями. Щорічне медобстеження і диспансеризація;
- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та госпіталізація;
- виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від зарплати незалежно від стажу роботи;
- використання чергової щорічної відпустки у зручний час та 14 додаткових днів до неї зі збереженням зарплати;
- переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників;
- першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
- першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;
- першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб, які потребують поліпшення житлових умов та забезпечення їх паливом;
- одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, дачних будинків і благоустрій садових ділянок;
- першочерговий вступ до ЖБК, кооперативів по будівництву;
- пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету;
- позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів;
- першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту, службами, що надають соціальні послуги з догляду;
- переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
- виплата до 5 травня.
Які пільги очікують осіб з інвалідністю внаслідок війни
Для таких людей передбачений не менш об'ємний список пільг, до яких належать:
- безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
- позачергове безоплатне зубопротезування;
- 100% знижки на квартплату, плату за комунальні послуги, опалення будинків;
- безкоштовний проїзд;
- користування при виході на пенсію поліклініками та госпіталями;
- щорічне медобстеження і диспансеризація;
- позачергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та госпіталізація;
- виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від зарплати незалежно від стажу роботи;
- використання чергової щорічної відпустки у зручний час;
- додаткова відпустка строком до 14 календарних днів зі збереженням зарплати;
- переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників;
- позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
- позачергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;
- позачерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб, які потребують поліпшення житлових умов та забезпечення їх паливом;
- одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, дачних будинків і благоустрій садових ділянок;
- позачерговий вступ до ЖБК, кооперативів по будівництву;
- пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету;
- позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів;
- першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту, службами, що надають соціальні послуги з догляду;
- переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
- виплата до 5 травня;
- позачергове працевлаштування за спеціальністю;
- позачергове безоплатне забезпечення автомобілем;
- звільнення від орендної плати за гаражі під спецзасоби для пересування;
- позачергове забезпечення продовольчими товарами в спеціалізованих салонах-магазинах.
Що отримають особи, які мають статус учасників війни
- безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
- першочергове безоплатне зубопротезування;
- 50% знижки на квартплату, плату за комунальні послуги, опалення будинків;
- користування при виході на пенсію поліклініками та госпіталями;
- щорічне медобстеження і диспансеризація;
- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та госпіталізація;
- виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від зарплати незалежно від стажу роботи;
- використання чергової щорічної відпустки у зручний час;
- додаткова відпустка строком до 14 календарних днів без збереження зарплати;
- першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
- першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;
- першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб, які потребують поліпшення житлових умов та забезпечення їх паливом;
- одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, дачних будинків і благоустрій садових ділянок;
- першочерговий вступ до ЖБК, кооперативів по будівництву;
- пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету;
- позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів;
- першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту, службами, що надають соціальні послуги з догляду.