На які пільги можуть розраховувати УБД

Для учасників бойових дій надають пільги згідно з законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" №3551-ХІІ від 22.10.1993".

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До них належать:

  • безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
  • безоплатне зубопротезування (першочергово);
  • 75% знижки на квартплату, плату за комунальні послуги, опалення будинків;
  • безкоштовний проїзд;
  • користування при виході на пенсію поліклініками та госпіталями. Щорічне медобстеження і диспансеризація;
  • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та госпіталізація;
  • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від зарплати незалежно від стажу роботи;
  • використання чергової щорічної відпустки у зручний час та 14 додаткових днів до неї зі збереженням зарплати;
  • переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників;
  • першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
  • першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;
  • першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб, які потребують поліпшення житлових умов та забезпечення їх паливом;
  • одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, дачних будинків і благоустрій садових ділянок;
  • першочерговий вступ до ЖБК, кооперативів по будівництву;
  • пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету;
  • позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів;
  • першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту, службами, що надають соціальні послуги з догляду;
  • переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
  • виплата до 5 травня.

Які пільги очікують осіб з інвалідністю внаслідок війни

Для таких людей передбачений не менш об'ємний список пільг, до яких належать:

  • безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
  • позачергове безоплатне зубопротезування;
  • 100% знижки на квартплату, плату за комунальні послуги, опалення будинків;
  • безкоштовний проїзд;
  • користування при виході на пенсію поліклініками та госпіталями;
  • щорічне медобстеження і диспансеризація;
  • позачергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та госпіталізація;
  • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від зарплати незалежно від стажу роботи;
  • використання чергової щорічної відпустки у зручний час;
  • додаткова відпустка строком до 14 календарних днів зі збереженням зарплати;
  • переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників;
  • позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
  • позачергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;
  • позачерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб, які потребують поліпшення житлових умов та забезпечення їх паливом;
  • одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, дачних будинків і благоустрій садових ділянок;
  • позачерговий вступ до ЖБК, кооперативів по будівництву;
  • пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету;
  • позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів;
  • першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту, службами, що надають соціальні послуги з догляду;
  • переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
  • виплата до 5 травня;
  • позачергове працевлаштування за спеціальністю;
  • позачергове безоплатне забезпечення автомобілем;
  • звільнення від орендної плати за гаражі під спецзасоби для пересування;
  • позачергове забезпечення продовольчими товарами в спеціалізованих салонах-магазинах.

Що отримають особи, які мають статус учасників війни

  • безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
  • першочергове безоплатне зубопротезування;
  • 50% знижки на квартплату, плату за комунальні послуги, опалення будинків;
  • користування при виході на пенсію поліклініками та госпіталями;
  • щорічне медобстеження і диспансеризація;
  • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та госпіталізація;
  • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від зарплати незалежно від стажу роботи;
  • використання чергової щорічної відпустки у зручний час;
  • додаткова відпустка строком до 14 календарних днів без збереження зарплати;
  • першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
  • першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;
  • першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб, які потребують поліпшення житлових умов та забезпечення їх паливом;
  • одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, дачних будинків і благоустрій садових ділянок;
  • першочерговий вступ до ЖБК, кооперативів по будівництву;
  • пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету;
  • позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів;
  • першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту, службами, що надають соціальні послуги з догляду.