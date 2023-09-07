Корупція всередині "Приватбанку"

Згідно зі справою, у грудні 2016 року топменеджери "Приватбанку" на основі підробних документів здійснили переказ банківських коштів у сумі 223 мільйони гривень на офшорні рахунки.

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Зараз правоохоронці скерували до суду акт, де обвинувачення отримали: голова правління "Приватбанку", його перший заступник і керівники трьох департаментів.