После сообщения о подозрении Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура приняли меры и арестовали активы Коломойского. Арест наложен на 48 часов.

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Обладает акционерными обществами на 3 миллиарда гривен

Активы олигарха арестовали из-за необходимости обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств "Приватбанка" в особо крупном размере. Кроме того, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебной фальсификации, совершенной организованной группой.

Прежде оказались доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, стоимостью более 3 миллиардов гривен, а также на почти тысячу объектов недвижимого имущества и более 1,6 тысяч транспортных средств и судов.

В Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество.