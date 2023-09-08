Після повідомлення про підозру Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вжили заходів та арештували активи Коломойського. Арешт накладено на 48 годин.
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Володіє акціонерними товариствами на 3 мільярди гривень
Активи олігарха арештували через необхідність забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів "Приватбанку" в особливо великому розмірі.
Крім цього, також мовиться про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та службову фальсифікацію, вчинену організованою групою.
Під арештом опинились частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, вартістю понад 3 мільярди гривень, а також на майже тисячу об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тисяч транспортних засобів та суден.
До Вищого антикорупційного суду спрямовано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.
Арештовані активи Коломойського / Інфографіка САП
Справа Коломойського: останні новини
- Олігарху Ігорю Коломойському 2 вересня вручили підозру одразу за кількома статтями. Його підозрюють у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Встановлено, що протягом 2013 – 2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
- У суді Ігоря Коломойського назвали громадянином України. Однак у підозрі він – громадянин Кіпру та Ізраїлю. Нагадаємо, що інформація про те, що в олігарха забрали український паспорт з'явилася восени 2022 року.
- Київський апеляційний суд призначив на 6 вересня розгляд скарги захисту бізнесмена Ігоря Коломойського. Раніше судова інстанція обрала його запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад пів мільярда гривень. Крім цього, адвокат вкотре зазначив, що Коломойський не вноситиме грошову заставу. Принаймні це триватиме до розгляду апеляції сторони захисту.