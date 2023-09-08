Після повідомлення про підозру Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вжили заходів та арештували активи Коломойського. Арешт накладено на 48 годин.

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Володіє акціонерними товариствами на 3 мільярди гривень

Активи олігарха арештували через необхідність забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів "Приватбанку" в особливо великому розмірі.

Крім цього, також мовиться про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та службову фальсифікацію, вчинену організованою групою.

Під арештом опинились частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, вартістю понад 3 мільярди гривень, а також на майже тисячу об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тисяч транспортних засобів та суден.

До Вищого антикорупційного суду спрямовано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.



Арештовані активи Коломойського / Інфографіка САП

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