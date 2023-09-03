У мережу потрапило відео судового засідання, на якому бізнесмену Ігорю Коломойському обирали запобіжний захід. Воно викликало непорозуміння.

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"Громадянин України", позбавлений українського громадянства

На ньому суддя звертається до Коломойського як до громадянина України, що власне суперечить тексту підозри, в якому олігарха названо громадянином Кіпру та Ізраїлю, позбавленого громадянства України.

Суддя назвав олігарха громадянином України: відео

Більше того, на відео видно, що суддя тримає у руках паспорт громадянина України Коломойського. А підозрюваний своєю чергою підтверджує, що це його документи.

У Коломойського є український паспорт: відео

Втім, у підозрі Коломойський має лише два громадянства: Кіпру та Ізраїлю / Фото Сергій Лещенко

Нагадаємо, що інформація про те, що в олігарха забрали український паспорт з'явилася восени 2022 року.

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