У мережу потрапило відео судового засідання, на якому бізнесмену Ігорю Коломойському обирали запобіжний захід. Воно викликало непорозуміння.
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"Громадянин України", позбавлений українського громадянства
На ньому суддя звертається до Коломойського як до громадянина України, що власне суперечить тексту підозри, в якому олігарха названо громадянином Кіпру та Ізраїлю, позбавленого громадянства України.
Суддя назвав олігарха громадянином України: відео
Більше того, на відео видно, що суддя тримає у руках паспорт громадянина України Коломойського. А підозрюваний своєю чергою підтверджує, що це його документи.
У Коломойського є український паспорт: відео
Втім, у підозрі Коломойський має лише два громадянства: Кіпру та Ізраїлю / Фото Сергій Лещенко
Нагадаємо, що інформація про те, що в олігарха забрали український паспорт з'явилася восени 2022 року.
Справа Коломойського: останні новини
- 2 вересня Ігорю Коломойському повідомили про підозру. Йому інкримінують шахрайство та відмивання коштів. У тексті підозри йдеться, що протягом 2013 – 2020 років бізнесмен легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи за для цього інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
- Того ж дня олігарха помістили в СІЗО після того, як він відмовився вносити заставу у пів мільярда гривень.
- Сам обвинувачений дуже лаконічно прокоментував свій похід до суду. Він заявив, що "абсолютно не погоджується" з обвинуваченнями. На питання, чому, на його думку, його звинувачують правоохоронці, Коломойський відповів: "Я взагалі не думаю".