В сеть попало видео судебного заседания, на котором бизнесмену Игорю Коломойскому избирали меру пресечения. Оно вызывало недоразумение.

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"Гражданин Украины", лишенный украинского гражданства

На нем судья обращается к Коломойскому как к гражданину Украины, что, собственно, противоречит тексту подозрения, в котором олигарх назван гражданином Кипра и Израиля, лишенным гражданства Украины.

Судья назвал олигарха гражданином Украины: видео

Более того, на видео видно, что судья держит в руках паспорт гражданина Коломойского. А подозреваемый в свою очередь подтверждает, что это его документы.

У Коломойского есть украинский паспорт: видео

Впрочем, в подозрении у Коломойского всего два гражданства: Кипра и Израиля / Фото Сергей Лещенко

Напомним, что информация о том, что у олигарха забрали украинский паспорт, появилась осенью 2022 года.

Дело Коломойского: последние новости

  • 2 сентября Игорю Коломойскому сообщили о подозрении. Ему инкриминируют мошенничество и отмывание средств. В тексте подозрения говорится, что в течение 2013 – 2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя для этого инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
  • В тот же день олигарха поместили в СИЗО после того, как он отказался вносить залог в полмиллиарда гривен.
  • Сам обвиняемый очень лаконично прокомментировал свой поход в суд. Он заявил, что "совершенно не соглашается" с обвинениями. На вопрос, почему, по его мнению, его обвиняют правоохранители, Коломойский ответил : "Я вообще не думаю"