В сеть попало видео судебного заседания, на котором бизнесмену Игорю Коломойскому избирали меру пресечения. Оно вызывало недоразумение.

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"Гражданин Украины", лишенный украинского гражданства

На нем судья обращается к Коломойскому как к гражданину Украины, что, собственно, противоречит тексту подозрения, в котором олигарх назван гражданином Кипра и Израиля, лишенным гражданства Украины.

Судья назвал олигарха гражданином Украины: видео

Более того, на видео видно, что судья держит в руках паспорт гражданина Коломойского. А подозреваемый в свою очередь подтверждает, что это его документы.

У Коломойского есть украинский паспорт: видео

Впрочем, в подозрении у Коломойского всего два гражданства: Кипра и Израиля / Фото Сергей Лещенко

Напомним, что информация о том, что у олигарха забрали украинский паспорт, появилась осенью 2022 года.

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