Под стражей Коломойский пробудет не менее 2 месяцев. Кроме того, он может внести залог. Ее размер составляет около 510 миллионов гривен. В то же время адвокаты сообщили, что одиозный олигарх не будет платить.

Обратите внимание Игорь Коломойский без "кофе" в СИЗО: биография известнейшего олигарха страны

После заседания Коломойского устроили журналисты. Они вспомнили фразу "кофе пить будешь?", которая уже стала мемом. Ее Коломойский сказал во время спора с Мустафой Найемом. Когда одиозный олигарх выходил из зала суда, журналистка спросила: "на кофе с собой возьмете?".

Украинцы мемами отреагировали на решение суда.



Коломойского теперь ждут новые "приключения" в новом месте / "Перша приватна мемарня"



Когда нет кофе, приходится иначе согреваться / Голобуцкий

Присоединяйтесь к срочному сбору! Соберем миллионы для Коломойского еще сегодня, чтобы завтра он выпил утренний кофе уже дома.



Давайте быстро все собрали миллионы для Игоря Валерьевича / Голобуцкий

Осень – такое время, что хочется пить горячий чай чефир и думать о своих миллионах.



Ну что ж, вкусы могут меняться / GONI Мемасы

Срочная огласка. Просьба распространить во всех фейсбучных и вайбер-чатах. Должны вместе остановить этот беспредел.



Ужас творится, уже даже у себя дома быть страшно / "Украинский наступ"

Главное – соблюдать режим тишины.

В чем подозревают Коломойского

Одиозному олигарху Коломойскому объявили о подозрении 2 сентября 2023 года. Подробности рассказали в Офисе uенпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый мошенническим путем завладел денежными средствами на сумму более 570 миллионов гривен. А в дальнейшем незаконные денежные средства легализовал,

– говорится в сообщении.

Заявили, что говорится о периоде 2013 – 2020 годов.

Максимальное наказание, которое грозит Коломойскому – лишение свободы до 12 лет.