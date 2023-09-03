Этот вопрос на видео зафиксировали журналисты, ожидавшие ответов от Коломойского после заседания суда. Правда, на этот раз олигарх был не такой "болтливый", передает 24 Канал.
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"На кофе возьмете"
Когда Коломойский выходил из зала суда, где ему избрали меру пресечения, одна из журналисток решила пошутить над олигархом.
На кофе с собой возьмете?
– потролила она олигарха.
Правда, почему-то Коломойский не ответил на этот вопрос. Он проигнорировал все вопросы журналистов и покинул здание суда.
Журналистка пошутила над Коломойским: смотрите видео
Игорь Коломойский всегда был острым, общался с журналистами в дерзком тоне и мог обругать за простой вопрос. Как-то 23 марта 2015 года Коломойский в споре с нардепом Мустафой Найемом сказал фразу о кофе, который стал мемом. Ссора возникла на фоне рейдерства. Чтобы избежать ответов на вопросы, олигарх предложил пойти на кофе.
"Ну давай головой в стенку. Ну тогда пошли кофе пить. Кофе пить будешь?", – сказал Коломойский фразу, которая потом стала мемом.
Слова Коломойского о ставших мемом кофе: смотрите видео
Дело Коломойского: что известно
- Утром 2 сентября в дом Коломойского пришли представители СБУ, Офиса генпрокурора и БЭБ. Они вручили ему подозрение в мошенничестве и легализации имущества, полученного мошенническим путем.
- По данным следствия, олигарх мошенническим путем завладел денежными средствами на сумму более 570 миллионов гривен, а в дальнейшем незаконные денежные средства легализовал. Такая схема работала в течение 2013 – 2020 годов.
- В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский суд, где ему избирали меру пресечения. Да, олигарха отправили в СИЗО сроком 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 510 миллионов гривен. Кстати, адвокаты Коломойского заявили, что он не будет вносить залог.