Це питання на відео зафіксували журналісти, які чекали відповідей від Коломойського після засідання суду. Щоправда, цього разу олігарх був не такий "балакучий", передає 24 Канал.

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"На каву візьмете"

Коли Коломойський виходив із зали суду, де йому обрали запобіжний захід, одна з журналісток вирішила пожартувати над олігархом.

На каву з собою візьмете?

– потролила вона олігарха.

Щоправда, "чомусь" Коломойський не відповів на це запитання. Він проігнорував усі питання журналістів і покинув будівлю суду.

Журналістка пожартувала з Коломойського: дивіться відео

Ігор Коломойський завжди був гострим на язик, спілкувався з журналістами у зухвалому тоні й міг облаяти за просте питання. Якось 23 березня 2015 року Коломойський у суперечці з нардепом Мустафою Найємом сказав фразу про каву, яка стала мемом. Сварка виникла на тлі рейдерства. Аби уникнути відповідей на питання, олігарх запропонував піти на каву.

"Ну давай головою в стінку. Ну тоді пішли каву пити. Каву пити будеш?", – сказав Коломойський фразу, яка потім стала мемом.

Слова Коломойського про каву, які стали мемом: дивіться відео

Справа Коломойського: що відомо