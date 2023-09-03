Це питання на відео зафіксували журналісти, які чекали відповідей від Коломойського після засідання суду. Щоправда, цього разу олігарх був не такий "балакучий", передає 24 Канал.
До теми Ігор Коломойський без "кофе" в СІЗО: біографія найвідомішого олігарха країни
"На каву візьмете"
Коли Коломойський виходив із зали суду, де йому обрали запобіжний захід, одна з журналісток вирішила пожартувати над олігархом.
На каву з собою візьмете?
– потролила вона олігарха.
Щоправда, "чомусь" Коломойський не відповів на це запитання. Він проігнорував усі питання журналістів і покинув будівлю суду.
Журналістка пожартувала з Коломойського: дивіться відео
Ігор Коломойський завжди був гострим на язик, спілкувався з журналістами у зухвалому тоні й міг облаяти за просте питання. Якось 23 березня 2015 року Коломойський у суперечці з нардепом Мустафою Найємом сказав фразу про каву, яка стала мемом. Сварка виникла на тлі рейдерства. Аби уникнути відповідей на питання, олігарх запропонував піти на каву.
"Ну давай головою в стінку. Ну тоді пішли каву пити. Каву пити будеш?", – сказав Коломойський фразу, яка потім стала мемом.
Слова Коломойського про каву, які стали мемом: дивіться відео
Справа Коломойського: що відомо
- Уранці 2 вересня до будинку Коломойського прийшли представники СБУ, Офісу генпрокурора та БЕБ. Вони вручили йому підозру у шахрайстві та легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.
- За даними слідства, олігарх шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень, а надалі незаконні грошові кошти легалізував. Така схема працювала протягом 2013 – 2020 років.
- Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського суду, де йому обирали запобіжний захід. Так, олігарха відправили у СІЗО строком на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 510 мільйонів гривень. До слова, адвокати Коломойського заявили, що він не буде вносити заставу.