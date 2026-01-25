Соответствующее видео опубликовала 122 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ.

Что известно о российском штурме на "Урал-кабриолете"?

У "Милитарном объяснили", что оккупанты пытались прорваться в сторону населенного пункта Доброполье в Запорожской области, используя модифицированный грузовик.

Для этого с машины сняли базовый кузов и двери и установили раму, за которую пехоте удобно держаться. А также смонтировали средства радиоэлектронной борьбы против дронов.

Защитники уничтожили "Урал-кабриолет" оккупантов: смотрите видео

Также видео показали в 110 отдельной механизированной бригаде. "Украинцы уничтожили не только Черноморский флот, но и Сухопутные войска Российской Федерации", – прокомментировали бойцы.

"Враг пошел в штурм, пытаясь прорваться и захватить нашу позицию. Но его остановили двое Защитников, которые держали рубеж уверенно, хладнокровно и героически. Они сдерживали атаку до тех пор, пока не подошла поддержка: FPV и артиллерия", – говорят в 122 отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.

Какие последние новости о событиях на фронте?