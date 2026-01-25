Соответствующее видео опубликовала 122 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ.
Смотрите также Российское наступление на Запорожье и еще один прорыв врага на Сумщину: как изменилась линия фронта за неделю
Что известно о российском штурме на "Урал-кабриолете"?
У "Милитарном объяснили", что оккупанты пытались прорваться в сторону населенного пункта Доброполье в Запорожской области, используя модифицированный грузовик.
Для этого с машины сняли базовый кузов и двери и установили раму, за которую пехоте удобно держаться. А также смонтировали средства радиоэлектронной борьбы против дронов.
Защитники уничтожили "Урал-кабриолет" оккупантов: смотрите видео
Также видео показали в 110 отдельной механизированной бригаде. "Украинцы уничтожили не только Черноморский флот, но и Сухопутные войска Российской Федерации", – прокомментировали бойцы.
"Враг пошел в штурм, пытаясь прорваться и захватить нашу позицию. Но его остановили двое Защитников, которые держали рубеж уверенно, хладнокровно и героически. Они сдерживали атаку до тех пор, пока не подошла поддержка: FPV и артиллерия", – говорят в 122 отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.
Какие последние новости о событиях на фронте?
Недавно в DeepState обновили карту фронта. Аналитики объяснили, что российские войска продвинулись в Покровске, Северске и Константиновке в Донецкой области.
К слову, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что в последнее время Силы обороны активизировали удары по оперативным тылам врага. Он отметил, что по россиянам прилетают не только беспилотники, но и ракеты.
В частности, украинские воины атаковали дронами Селидово, что в Донецкой области. Там, на временно оккупированной территории, россияне хранили боекомплекты. Это важное достижение, ведь ослабляет военные возможности противника.