Відповідне відео опублікувала 122 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

Що відомо про російський штурм на "Урал-кабріолеті"?

У "Мілітарному пояснили", що окупанти намагалися прорватися у бік населеного пункту Добропілля в Запорізькій області, використовуючи модифіковану вантажівку.

Для цього з машини зняли базовий кузов та двері й встановили раму, за яку піхоті зручно триматися. А також змонтували засоби радіоелектронної боротьби проти дронів.

Захисники знищили "Урал-кабріолет" окупантів: дивіться відео

Також відео показали в 110 окремій механізованій бригаді. "Українці знищили не тільки Чорноморський флот, а й Сухопутні війська Російської Федерації", – прокоментували бійці.

"Ворог пішов у штурм, намагаючись прорватися та захопити нашу позицію. Але його зупинили двоє Захисників, які тримали рубіж впевнено, холоднокровно та героїчно. Вони стримували атаку доти, доки не підійшла підтримка: FPV та артилерія", – кажуть у 122 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ.

