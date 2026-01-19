Росія просунулася у Покровську. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

Дивіться також Росія просунулась подекуди на Запоріжжі та Донеччині: огляд фронту та карти ISW

Як змінилася карта бойових дій?

Згідні зі звітом Deep State, російські війська просунулися поблизу Сіверська, Костянтинівки та у Покровську. Усі населені пункти розташовані у Донецькій області.

Де розташований Сіверськ: дивіться на карті

Яка обстановка біля Констянтинівки: дивіть на карті

Яка ситуація у Покровську: дивіться на карті

В етері 24 Каналу командир групи рекрутингу штабу управління 152 ОЄБр Любомир Заїка розповів, що на певних ділянках фронту російська армія вдається до механізованих штурмів, залучаючи техніку. Однак загалом діє в межах старої тактики, використовуючи для атак малі піхотні групи.

Яка загальна ситуація на фронті?