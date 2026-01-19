Росія просунулася у Покровську. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

Як змінилася карта бойових дій?

Згідні зі звітом Deep State, російські війська просунулися поблизу Сіверська, Костянтинівки та у Покровську. Усі населені пункти розташовані у Донецькій області.

В етері 24 Каналу командир групи рекрутингу штабу управління 152 ОЄБр Любомир Заїка розповів, що на певних ділянках фронту російська армія вдається до механізованих штурмів, залучаючи техніку. Однак загалом діє в межах старої тактики, використовуючи для атак малі піхотні групи.

Яка загальна ситуація на фронті?

  • За даними ISW, російські війська здійснили обмежене просування на заході Запорізької області на схід від Щербаків. Українські сили досягли тактичних успіхів на підступах до Слов'янська і в зоні Костянтинівка – Дружківка.

  • ЗСУ спростували заяву Росії про захоплення села Міньківка на Донеччині. Сили оборони зазначили, що такі повідомлення російських пропагандистів є елементом інформаційно-психологічних операцій.

  • Сили оборони України заперечили заяви Росії про захоплення села Закітне на Донеччині. Українські військові контролюють райони зосередження російських військ, логістичні маршрути та позиції безпілотників.