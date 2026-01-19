Росія просунулася у Покровську. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.
Як змінилася карта бойових дій?
Згідні зі звітом Deep State, російські війська просунулися поблизу Сіверська, Костянтинівки та у Покровську. Усі населені пункти розташовані у Донецькій області.
Де розташований Сіверськ: дивіться на карті
Яка обстановка біля Констянтинівки: дивіть на карті
Яка ситуація у Покровську: дивіться на карті
В етері 24 Каналу командир групи рекрутингу штабу управління 152 ОЄБр Любомир Заїка розповів, що на певних ділянках фронту російська армія вдається до механізованих штурмів, залучаючи техніку. Однак загалом діє в межах старої тактики, використовуючи для атак малі піхотні групи.
Яка загальна ситуація на фронті?
За даними ISW, російські війська здійснили обмежене просування на заході Запорізької області на схід від Щербаків. Українські сили досягли тактичних успіхів на підступах до Слов'янська і в зоні Костянтинівка – Дружківка.
ЗСУ спростували заяву Росії про захоплення села Міньківка на Донеччині. Сили оборони зазначили, що такі повідомлення російських пропагандистів є елементом інформаційно-психологічних операцій.
Сили оборони України заперечили заяви Росії про захоплення села Закітне на Донеччині. Українські військові контролюють райони зосередження російських військ, логістичні маршрути та позиції безпілотників.