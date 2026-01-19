Українські сили мають тактичні успіхи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
Як змінилась лінія фронту в Україні?
- Російська армія продовжувала наступальні дії на півночі Сумської області, однак без будь-яких територіальних здобутків.
- 18 січня війська Росії вели наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого просування зафіксовано не було.
- Російські підрозділи атакували на північний схід від Великого Бурлука у напрямку Чугунівки, однак лінія фронту залишилася без змін.
- 18 січня бойові дії тривали й на Куп’янському напрямку, проте без результативного просування російських сил.
- Того ж дня російські війська здійснювали наступальні спроби у напрямку Борової, які також не дали підтверджених результатів.
- Водночас українські сили нещодавно утримували позиції або мали тактичні успіхи на підступах до Слов’янська.
- Також українські війська зберегли контроль над позиціями або навіть просунулися у тактичній зоні Костянтинівка–Дружківка.
- 18 січня російські підрозділи атакували в тактичному районі Добропілля, але не змогли досягти підтвердженого просування.
- Наступальні дії російської армії на Покровському напрямку 18 січня також не принесли результатів.
- 17 – 18 січня російські війська продовжували атаки поблизу Новопавлівки та на південь від населеного пункту, зокрема в районі Філії, однак без змін на місцевості.
- 18 січня бойові дії тривали й на напрямку Олександрівки, де просування російських сил також не зафіксовано.
- Того ж дня російські війська проводили наступальні операції у напрямку Гуляйполя, однак без підтверджених успіхів.
- Разом з тим російська армія нещодавно змогла просунутися на заході Запорізької області. Геолокаційні відеоматеріали, оприлюднені 18 січня, вказують на просування російських підрозділів на схід від Щербаків, що розташовані західніше Оріхова.
- 18 січня російські війська також здійснювали обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку, проте без будь-якого просування.
У ЗСУ спростували деякі "захоплення" росіян
ЗСУ спростували заяву Росії про захоплення села Міньківка на Донеччині. Сили оборони зазначили, що такі повідомлення російських пропагандистів є елементом інформаційно-психологічних операцій.
Сили оборони України заперечили заяви Росії про захоплення села Закітне на Донеччині. Українські військові контролюють райони зосередження російських військ, логістичні маршрути та позиції безпілотників.