Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Що кажуть в ISW про ситуацію в Куп'янську?
За даними аналітиків ISW, російські воєначальники продовжують стверджувати, що армія Росії буцімто контролює всі райони Куп’янська, а спроби Сил оборони України повернути місто зазнали поразки. Водночас наявні численні підтвердження того, що українські воїни звільнили більшу частину міста та прилеглі території.
Зазначається, що поширення дезінформації є частиною інформаційної стратегії Москви, спрямованої на вплив на позицію США та партнерів щодо можливих мирних переговорів.
Таким чином Росія намагається нав’язати наратив про нібито неминучість своєї перемоги та змусити Україну й Захід погодитися на російські вимоги під загрозою майбутніх наступів.
Куп'янськ став особливим осередком напруженості для російського військового командування, ймовірно, через побоювання, що реалії поля бою в цьому районі підірвуть наративи про військову міць Росії, які Путін і високопоставлені російські воєначальники намагаються поширити.
Оборона Куп'янська: коротко про головне
Геолоковані відеоматеріали, оприлюднені 15 січня, свідчать, що Сили оборони нещодавно просунулися на північ від Куп'янська. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, окупанти намагаються прорватися вздовж східного берега річки Оскіл у напрямку східної частини Куп'янська з Лимана Першого.
Раніше командир групи спецпризначенців ОЗБС "Тайфун" НГУ "Ларі" в етері 24 Каналу розповів, що українські військові встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська та завершують зачистку міста. Сили оборони стримують ворожі штурмові групи та безпілотні підрозділи, а ворог зазнає втрат.