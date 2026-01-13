Попри це, ситуація на напрямку залишається стабільно напруженою. Як розповів в ефірі 24 Каналу командир групи спецпризначенців ОЗБС "Тайфун" НГУ "Ларі", виконання бойових завдань продовжується.
Що відбувається у Куп'янську?
Росіяни втрачають контроль над Куп'янськом і не зможуть відновити доступ до міста у потрібні для них терміни. За попередніми оцінками у Куп'янську перебувало приблизно 80 російських військових, однак їхня чисельність поступово зменшується.
Зараз тривають контрдії, ми нищимо ворожих пілотів БпЛА для того, щоб налагодити роботу логістики на цьому напрямку,
– підкреслив командир групи спецпризначенці.
Головний ресурс окупанта – це його піхота, масовість штурмових підрозділів. Крім цього ворог розвинув підрозділи безпілотних систем, щоб не дати українським воїнам просуватися.
Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті
Головним викликом для Сил оборони є постійний тиск з боку росіян. Ворожі штурмові групи не перестають наступати. Також атакують безпілотні підрозділи, які вже добре навчені й можуть завдати серйозних проблем.
Останні новини з Куп'янська
- Сили оборони продовжують зачистку міста. Вони встановили український прапор над будівлею міської ради. Командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський наголосив, що українські військові можуть знищувати ворога, якщо є грамотне планування та якісна підготовка.
- Українські сили контролюють обидва береги річки Оскіл, але ворог вперто намагається її форсувати. Як тільки на річці з'являється крига, окупанти хочуть цим скористатися і намагаються перенаправлятися.
- Військові підтверджують, що на цьому напрямку ініціатива перейшла до України. На правобережжі Куп'янщини противника уже не фіксують. Воїни Сил оборони меншою кількістю стримують окупантів і не дозволяють їм перегрупуватися та відновитися.