Штурм мерії Куп'янська здійснили воїни розвідувально-ударної групи 4-го батальйону 13-та бригада НГУ "Хартія", передає 24 Канал із посиланням на бригаду.

Як міськраду Куп'янська зачистили від окупантів?

Командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський зазначив, що Куп'янська операція довела: завдяки ретельному плануванню, професійній роботі командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів, можна ефективно зупиняти й знищувати ворога.

Штурм мерії Куп'янська: дивіться відео

До слова, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, у Куп'янську може залишатися від 50 до 60 російських військових. Також зафіксовані спроби проникнення російських підрозділів у південній частині Подолів, що східніше Куп'янська.