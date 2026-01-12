Штурм мерії Куп'янська здійснили воїни розвідувально-ударної групи 4-го батальйону 13-та бригада НГУ "Хартія", передає 24 Канал із посиланням на бригаду.
Дивіться також Росія робить останні подихи, – інтерв'ю командира "Ахіллеса" про удар "Орешником" і кінець війни
Як міськраду Куп'янська зачистили від окупантів?
Командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський зазначив, що Куп'янська операція довела: завдяки ретельному плануванню, професійній роботі командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів, можна ефективно зупиняти й знищувати ворога.
Штурм мерії Куп'янська: дивіться відео
До слова, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, у Куп'янську може залишатися від 50 до 60 російських військових. Також зафіксовані спроби проникнення російських підрозділів у південній частині Подолів, що східніше Куп'янська.
- Російська армія посилила тиск на українські позиції на східному березі річки Оскіл біля Куп'янська, але Сили оборони успішно дають відсіч. За словами начальника управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктора Трегубова, у межах Куп'янська річка Оскіл не створює суттєвих перешкод, бо українські війська контролюють обидва береги.
- Натомість північніше Куп'янська ситуація трохи складніша: росіяни намагаються використати погодні умови, іноді форсують річку, особливо коли на ній з'являється крига, і час від часу їм це вдається.
- Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан у коментарі 24 Каналу зазначив, що найближчим часом правий берег Куп'янська буде повністю зачищений від окупантів.
- За його словами, головна мета росіян на цьому напрямку – не сам Куп'янськ, а Куп'янськ-Вузловий, звідки вони намагаються рухатися далі вздовж лівого берега у бік Лимана та стратегічно важливого водоводу на Донбасі.