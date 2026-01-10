Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, прогнозуючи, що найближчим часом правий берег буде зачищений.

Дивіться також Місто, що майже стерто з лиця землі: який має вигляд зруйнований ворогом Куп'янськ

Куди націлені рухатися окупанти?

Військовий експерт зазначив, що перед російськими військами на Куп'янському відтинку фронту стоятиме завдання спробувати захопити Куп'янськ-Вузловий. За переконанням Світана, ворогу не стільки потрібен перший населений пункт, як другий. А далі – рухатися по лівому берегу на Лиман.

Лиман – це одна зі сходинок подальшого руху, росіянам потрібне захоплення Слов'янська, в основному – Райгородки. Звідти починався водовід, який перекидав мільйони тонн води на водосховище в Донецьку з водопідйомом у 200 метрів. На Донбасі немає води. Тому увесь цей рух з Куп'янськом стратегічно направлений якраз на захоплення цього водоводу,

– вважає Світан.

Звісно, що остаточна ціль – взяття під повний контроль Луганської та Донецької областей, які Росія внесла до своєї конституції. Тому, зі слів полковника запасу ЗСУ, це змушує російське військове командування ухвалювати рішення про захоплення цих територій.

Розуміючи стратегічні завдання, оперативно-тактичні дії ворога, певну їх послідовність, українське командування, як підсумував Світан, вибудувало доволі ефективну тактику оборони. Ключовим завданням якої є максимальне знищення особового складу противника, який наступає, через що і зазнає більших втрат.

Що відбувається біля Куп'янська: дивіться на карті

Яка зараз ситуація в Куп'янську?