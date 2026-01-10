Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що за Вовчанськ тривають активні бойові дії. Противник намагається обступати місто по флангах, але поки своїх намірів реалізувати не може.

Дивіться також Битва за Куп'янськ і Покровськ, втрата Сіверська і Курахового: як змінилася лінія фронту у 2025 і яким буде 2026 на полі бою

Яка ситуація на фронті?

Юрій Федоренко зазначив, що на Вовчанському напрямку Сили оборони жорстко протидіють противнику. Щодо Куп'янська, то тактична ініціатива перейшла до українських військ.

Що відбувається біля Куп'янська: карта

Противника не зафіксовано в районі Ювілейного, це правобережна Куп'янщина. Спільною роботою Сили оборони тиснуть противника і, за моїм переконанням, в короткостроковій перспективі вдасться ворога вибити звідти,

– сказав він.

На Лівобережжі Куп'янщини ситуація залишається без змін. Проте будь-яка протидія окупантам на полі бою – це подвиг кожного українського солдата, який робить неможливе на лінії боєзіткнення.

Дійсно математично противник має всі переваги, але фактично на лінії боєзіткнення ми меншою кількістю сил та засобів даємо так "прикурити", що ворог достатньо часто не може перегрупуватися і поновитися після завданих втрат Силами оборони,

– наголосив командир "Ахіллесу".

Частина сил полку Юрія Федоренка також бере участь у бойових діях на Покровському напрямку. Там ситуація зараз зовсім непроста, адже росіяни стягують значні резерви. Битва на цьому напрямку є однією з вирішальних в російсько-українській війні.

Яка ситуація поблизу Покровська: дивіться на карті

За словами командира, з початку 2026 року ситуація на рівні боєзіткнень не змінилась в гіршу сторону. На деяких відтинках фронту Силам оборони вдалось покращити тактичне становище та перехопити ініціативу. Зокрема мовиться про Куп'янський напрямок.

Однак важливо, щоб українське суспільство не сподівалося лише на припинення бойових дій чи мирні угоди з Росією, адже стійкість духу та готовність до боротьби – запорука успіху нашої держави.

Яка зараз ситуація на полі бою?