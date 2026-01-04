Детальніше про ситуацію у місті розповів речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов Суспільному, передає 24 Канал.

Що відбувається у Куп'янську?

У Куп'янську добігає кінця операція з витіснення російських військових. За оцінками Трегубова, у місті залишаються менш як сто окупантів. Вони там фактично перебувають у повному оточенні та мають проблеми з постачанням, зокрема з повітря.

Речник Угрупування називає ситуацію у Куп'янську позитивною. За даними радіоперехоплень, у місті фіксують близько 30 позивних російських військових. Однак зазначається, що однією рацією можуть користуватися дві-три людини.

Водночас, за словами Трегубова, вище командування російської армії поставило перед своїми підрозділами завдання "знову" захопити Куп'янськ. Цього разу – до лютого 2026 року.

Якщо брати їхні спроби підійти чи інфільтруватися в місто з півночі, то там абсолютно без успіху. Зараз намагаються, але не складається. Більш активно і більше тих самих логістичних можливостей у них зараз на лівому березі річки Оскіл,

– пояснили в Угрупуванні об'єднаних сил.

Зазначається, що останнім часом на цій ділянці Харківщини панує відносне затишшя. "Але ми бачимо, що готуються і дуже скоро оживляться", – додав Трегубов.

Крім того, росіяни посилили авіаудари по Куп'янську, переважно із застосуванням ФАБів.

Яка ситуація на фронті?