Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський розповів 24 Каналу, що Кремль уже тричі повідомляв про окупацію Куп'янська. Втім всі ці повідомлення виявилися не більше, ніж черговою брехнею Росії.

Яке завдання стоїть перед Силами оборони?

За словами Головнокомандувача ЗСУ, наші військові продовжуватимуть активні дії на цьому напрямку. Вони знищуватимуть ворога на підступах до Куп'янська, особливо на півночі і на сході.

Головне завдання – знищити шляхи його переправи. Особливо ці труби, які проходять. Їх є не одна. Це зробимо обов'язково,

– наголосив Олександр Сирський.

Також важливою є побудова міцної оборони на підступах до міста, продовження зачистки, проведення всіх фільтраційних заходів безпосередньо у місті. Звісно, організація та підтримка всіх обмежувальних заходів у самому Куп'янську.

"Контрдиверсійні заходи треба продовжувати тривалий термін. Тому що величезна площа міста потребує детальної перевірки кожного будинку, чим наші військовослужбовці контрдиверсійного угрупування наразі займаються", – додав генерал.

Угрупування, яке займається пошуково-ударними діями, має успіхи. Після того як вже тричі російським керівництвом було заявлено, що Куп’янськ під їхнім контролем, потім їхні ж воєнкори визнають, що це неправда.

До того ж на цей напрямок перекинули підрозділ "Рубікон", який зараз намагається максимально ускладнити будь-які дії, переміщення наших військ. Варто зауважити, що його перекидають на ділянки, які є пріоритетними для ворога.

Що відбувається на цьому напрямку?