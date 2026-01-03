Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.
Як змінилася лінія фронту?
У суботу, 3 січня, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, окупанти просунулися у Мирнограді, Покровську та Світлому на Донеччині.
Ворог просунувся у Мирнограді та Світлому: дивіться на мапі DeepState
Аналітики уточнили лінію зіткнення у Покровську: дивіться на мапі DeepState
До слова, начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів 24 Каналу, що російські війська біля Покровська продовжують використовувати тактику інфільтрації малими піхотними групами, попри великі втрати.
Останнім часом суттєво збільшилася кількість техніки, яку окупанти застосовують. Мовиться про бронетехніку, танки, автомобілі, багі, мотоцикли, квадроцикли. Це дозволяє росіянам швидше пересуватися по замерзлому ґрунту.
Останні новини про ситуацію на фронті
За даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські війська просунулися на Сіверському, Олександрівському та Гуляйпольському напрямках.
Своєю чергою, окупанти частково досягли успіху на кількох напрямках у Донецькій та Запорізькій областях, зокрема в районі Добропілля та Степногірська.
У минулому оновленні DeepState аналітики зазначили, що російські війська просунулися на фронті в Сумській, Донецькій та Харківській областях.