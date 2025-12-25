Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
Як змінилася мапа фронту за 24 грудня?
Пізно ввечері 24 грудня DeepState оновили карту фронту й додали нові просування окупантів. За даними аналітиків, ворог мав успіхи на Сумщині, Донеччині та Харківщині.
Зокрема активні просування були помітні в районі Кіндратівки, що розташована в Сумській області. Населений пункт перебуває під контролем українських Сил оборони, однак сусідня Костянтинівка окупована, а поруч із селом утворилася "сіра зона".
На Південно-Слобожанському напрямку ворог просунувся біля Вовчанська. Місто перебуває в зоні активних бойових дій та переживає постійні російські обстріли.
Також ворог активно діє в Мирнограді, що в Донецькій області. Окупанти підходять ближче до міста, яке вже перебуває в "сірій зоні". Зазначимо, що між Мирноградом та Покровськом, бої в якому залишаються найгарячіші, відстань складає 7 кілометрів по прямій.
Що відомо про ситуацію на гарячих точках фронту?
Біля Мирнограда Росія зосередила близько 10 підрозділів. Росіяни хочуть спробувати прорвати оборону після того, як їм не вдалося захопити Покровськ. Захисники натомість посилили свою оборону і завдають ворогу значних втрат.
Російські окупанти захопили село Грабовське на Сумщині після прориву кордону 19 грудня. Село розташоване на кордоні з в Краснопільській громаді. У Грабовському тривали бої, однак за інформацією DeepState, воно перейшло під контроль противника.
Російські війська планують захопити Мирноград, Покровськ та Добропілля, використовуючи масові атаки та зміни погодних умов. Начальник штабу першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Олег Лотоцький розповів у коментарі 24 Каналу, що окупанти збільшили кількість особового складу і техніки для наступів.