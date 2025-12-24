Про перехід Грабовського під контроль противника повідомив аналітичний проєкт DeepState, передає 24 Канал.
Що відомо про бої за Грабовське?
Близько сотні російських військових зайшли до села Грабовське на Сумщині уночі 20 грудня. У населеному пункті розпочалися запеклі бої.
У командуванні ЗСУ зазначали, що ворожа атака була раптовою.
Тим часом аналітики DeepState заявили, що російські війська змогли легко зайти в село, бо прикордонна ділянка фактично не була належно захищена. За їхніми словами, військові, які мали стримати ворога, не виконали своє завдання, а контролю за ними не було. Також DeepState повідомляє про серйозні порушення: нібито бійці передавали цивільним свою зброю, не реагували на ворожі дрони та ігнорували загрози. Цим скористався противник.
Нагадаємо, що Грабовське – це село в Сумській області України, яке розташоване прямо на державному кордоні з Росією у Краснопільській громаді.
За словами президента Зеленського, село часткове розташоване також і на території Росії.
Грабовське перейшло до окупантів: дивіться на карті
Що відомо про викрадення людей з Грабовського?
- У ніч проти 20 грудня російські війська вивезли з Грабовського понад 50 цивільних мешканців. Серед них – 17 чоловіків призовного віку, решта – жінки та діти. Також окупанти полонили 13 українських військових.
- У ЗСУ розповіли, що людей спочатку зібрали в місцевій церкві, а потім переправили на територію Росії. У Грабовському залишалися переважно літні люди, які письмово відмовилися від евакуації. Через невеликі розміри села росіяни швидко зібрали людей – за кілька годин.
- В Інституті вивчення війни оцінили російський прорив на Сумщині. Там зауважили, що Росія здійснює обмежені атаки на прикордонні села Сумщини та Харківщини, щоб створити враження нібито обвалу українського фронту. За оцінкою експертів, це частина інформаційної війни, спрямованої на введення в оману Заходу. Насправді ознак підготовки масштабного наступу з півночі немає, а лінія фронту залишається стабільною.