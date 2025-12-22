Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення DeepState.
Дивіться також Новий російський прорив на Сумщину, ворог у Гуляйполі: як змінилася лінія фронту за тиждень
Чому оборона Грабовського провалилася?
OSINT-аналітики наголошують на тому, що прорив у прикордонній ділянці на Сумщині стався не лише через велику кількість залучених до операції окупантів, але й через те, що українські бійці не змогли утримати цю територію, або просто безвідповідально поставилися до завдання. Водночас їхню роботу ніхто не перевіряв і не контролював.
За інформацією DeepState, військові давали місцевим свою табельну зброю, не реагували на прольоти ворожих дронів і навіть могли сидіти просто під ними
Тепер противник публікує кадри цих всіх подій, де ворог скористався можливістю викрасти людей, взявши їх в полон, бо просто можуть легко це зробити,
– зауважили аналітики.
Згідно з картою фронту, Грабовське на Сумщині перейшло до "сірої зони". Українські безпілотники тримають окупантів під прицілом і лише з часом буде зрозуміло, чи накопичуватимуться росіяни в селі, чи підуть з нього.
Після прориву Грабовське перебуває в "сірій зоні": показуємо на карті
Зважаючи на ситуацію, Генштаб мав би провести аудит прикордонних ділянок і перевірити утримання позицій. Адже бувають випадки, коли території втрачаються не лише через "переважну кількість росіян".
Що сталося в Грабовському?
У неділю, 21 грудня, російська армія здійснила прорив у прикордонне село Грабовське на Сумщині. Вони не змогли одразу захопити населений пункт, тому зараз там ідуть бої. Сусіднє Рясне натомість перебуває під контролем українських військ.
Україна вимагає повернення близько 50 цивільних осіб з Грабовського, яких росіяни насильно депортували до Росії. Серед них – переважно літні жінки. Окупанти не лише зайшли в село, але й вчинили там черговий акт тероризму.
Військовий оглядач Іван Тимочко в коментарі 24 Каналу зазначив, що зараз варто утриматися від особистих суджень щодо ситуації на Сумщині. Однак ситуація, яка там склалася, вимагає розслідування дій силовиків і тих, хто відповідав за оборону цього району.