Про це розповів Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.
Що розкрив Зеленський про успіхи українських військових на фронті за зиму?
Про успіхи українських військових на фронті Володимир Зеленський розповів у контексті його телефонної розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном. Політики обговорили всі ключові речі, які зараз важливі для безпеки наших країн та Європи.
Зокрема, йдеться про ситуацію в Україні, а також ключові потреби нашої оборони. Також український лідер поінформував французького колегу про наслідки російського масованого удару вночі 7 березня, а також про події на фронті.
Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму та втримали всі ключові напрямки захисту,
– зазначив Зеленський.
За словами президента, важливо, щоб все ж таки були реалізовані спільні європейські домовленості щодо 90 мільярдів євро підтримки для України на найближчі 2 роки, а також щодо нового санкційного пакета проти Росії.
Президенти України та Франції також говорили й про Близький Схід та регіон Затоки – ситуацію навколо Ірану та її перспективи.
"Еммануель підтримав нашу роботу заради більшої безпеки в регіоні – український захист від "Шахедів" дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами", – наголосив український лідер.
Володимир Зеленський зауважив, що готується із Францією до спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями.
Як Сили оборони витримали останню зиму на фронті?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що за зиму росіяни втратили 92 850 військових. Генерал зауважив, що за три місяці українські захисники знищили більше російських солдатів, аніж ворог залучив до своїх лав.
Окрім того, Сирський зазначив, що у лютому 2026 року Сили оборони відновили контроль над більшою територією, аніж зміг захопити противник. Активні та результативні дії наші захисники ведуть на Олександрівському й Гуляйпільському напрямках.
Цікаво, що аналітики американського Інституту вивчення війни писали, що українські сили досягли значних успіхів на Півдні, зокрема, просунулися на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. За даними експертів, наші воїні звільнили 244 кілометрів квадратних.