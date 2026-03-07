Інститут вивчення війни оцінив перебіг боїв на фронті. За даними аналітиків, ЗСУ просунулися на 3 напрямках, а окупанти – на 2.

Де змінилася лінія фронту?

Українські сили нещодавно мали успіх на Куп'янському напрямку.

Геолоковане відео, опубліковане 5 березня, свідчить, що Сили оборони просунулися в центральній частині Куп'янська.

ЗСУ пройшли вперед на Куп'янському напрямку / Карта ISW

Окупанти тим часом прорвалися вперед на Покровському напрямку. Геолоковані кадри за 5 березня показують, що ворог просунувся у центральній частині Родинського (на північ від Покровська).

Окупанти мали успіх на Покровському напрямку / Карта ISW

Росіяни мали просування й на Гуляйпільському напрямку.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 5 березня повідомив, що українських позицій більше немає у селах Варварівка (північ від Гуляйполя), Прилуки та Оленокостянтинівка (обидва на північний захід від міста). Це може свідчити про те, що що російські війська ймовірно захопили ці населені пункти.

Що відомо про наступ ЗСУ на півдні?

Українські війська нещодавно просунулися на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. За оцінкою аналітиків, з 1 січня 2026 року Сили оборони звільнили 244 кілометрів квадратних території на цих напрямках Тоді як російські сили за цей самий період захопили близько 115 кілометрів квадратних.

Водночас методика картографування може занижувати реальні масштаби українського просування.

Останні повідомлення та геолоковані відео свідчать, що українські війська досягли помітних успіхів:

на південь від річки Вовча – у районах на південний захід, південь і південний схід від Олександрівки;

на захід від річки Гайчур – у районах на північ від Гуляйполя.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 6 березня повідомив, що ЗСУ:

ймовірно закріпилися у Терновому (південний схід від Олександрівки);

частково витіснили російські війська з Березового (на південний захід від Тернового);

просунулися до центру Новомиколаївки (на південь від Березового).

Також, за його словами, українські підрозділи просунулися далі на південь у Новогригорівку та дійшли до Солодкого (обидва населені пункти – на південний схід від Олександрівки та північний схід від Гуляйполя).

Крім того, Машовець повідомив, що ЗСУ очистили від російських військ території на захід від річки Гайчур. Це свідчить, що, ймовірно, були звільнені Тернувате та Косівцеве (на північний захід від Гуляйполя).

Він також зазначив, що російські заяви про захоплення Різдвянки є неправдивими.

За його даними, українські війська також утримують позиції у Цвітковому (північний захід від Гуляйполя), Криничному та Староукраїнці (обидва – на захід від Гуляйполя), де раніше вважалося мали просування росіяни.

Також Сили оборони утримують позиції в центральній частині Гуляйполя.

Геолоковані кадри за 5 березня показують, що українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Андріївки (південний захід від Олександрівки).

Де просунулися ЗСУ на Півдні / Карти ISW

Аналітики вважають, що просування ЗСУ на півдні сприяли проблеми зі зв'язком у російських військ і слабко укріплена їхня лінія оборони.

Машовець також зазначив, що українські контратаки змусили російське угруповання "Схід" використати частину свого оперативного резерву, що може зірвати підготовку Росії до можливого наступу навесні або влітку 2026 року з району Гуляйполя у напрямку Оріхова або Запоріжжя. У результаті російське командування може опинитися перед вибором: продовжувати наступ на захід від Гуляйполя, або захищати свої лінії постачання до Гуляйполя від українських контратак із півночі.

Яка ситуація на фронті?