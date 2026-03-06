Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що, наприклад, окупанти тягнуть кілька САУ по Бердянській трасі з Маріуполя у напрямок Приморська. Потрібно спостерігати, куди вони поїдуть.

"Найімовірніше, ми побачимо їх від Мелітополя ближче до Василівки. Вони візьмуть участь у спробі обстрілу у напрямку Запоріжжя. Тому потрохи з'явилась техніка", – припустив він.

Де основні переміщення?

Петро Андрющенко зазначив, що на північ Донецької області стягуються основні сили. Зокрема, російські загарбники перекидають з Херсонщини, з Криму залишки з таборів підготовки до окупованих частин Запорізької та Донецької області.

Також спостерігаємо переміщення з боку Міллерово. Саме Міллерово було під атакою кілька днів наприкінці тижня. Тому вони пришвидшили переміщення з таборів підготовки, які перебувають в Міллерово, в Донецьк, Макіївку і далі по лінії фронту в район Покровська, Мирнограда. Це основна точка переміщень цього тижня,

– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Що відбувається на фронті?