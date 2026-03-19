У районі Фіолентівського шосе наші військові уразили Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства "Граніт", який входить до складу концерну "Алмаз-Антей". Про це повідомляє Генштаб.

На потужностях цього концерну ремонтують і обслуговують російські системи протиповітряної оборони. Зокрема, він обслуговує техніку, що складає основу протиповітряного "щита" тимчасово окупованого українського Криму.

Серед іншого на його об'єктах ремонтують зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф", С-300ПМ2 "Фаворит", радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, ЗРК середньої та малої дальності "Бук-М2/М3" і "Тор-М2".

Окрім того, в районі бухти Стрілецька, що у Севастополі, було уражено місця зосередження особового складу ворога. Втрати окупантів уточнюються.

Нагадаємо, що монітори уночі писали про потужні вибухи у Криму. Зазначалося, що у Севастополі була атакована військова частина 85683-С 3-го Радіотехнічного полку ППО.

