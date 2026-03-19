Зазначається, що одна людина загинула, ще двох поранено. Про це йдеться у заяві окупанта-"губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

Які наслідки атаки на окупований Крим?

Окупаційна влада повідомила, що над Кримом було "збито" 27 БпЛА.

Унаслідок атаки ЗСУ на Севастополь загинув чоловік, який під час атаки перебував в одному з приватних житлових будинків. За попередньою інформацією також постраждали 2 особи, у них травми середньої тяжкості,

– розповів Развожаєв, як відпрацювала російська "певео".

Обережно, нецензурна лексика! Атака на Крим: дивіться відео

Стверджується, що від уламків загорілася трава, лісосмуга, приватний будинок, промислові будівлі, ще у кількох житлових будинках у квартирах повибивало вікна та уламками пошкодило 8 автомобілів.

Обережно, нецензурна лексика! Атака на Крим: дивіться відео

Водночас Supernova+ повідомляє, що у Севастополі була атакована військова частина 85683-С 3-го Радіотехнічного полку ППО.

За даними місцевих, цю будівлю на перетині вулиць Вакуленчука та Фіолентівського шосе зруйновано.

Наслідки у Севастополі / Фото Supernova+

Обережно, нецензурна лексика! Атака на Крим: дивіться відео

