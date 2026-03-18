Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив 24 Каналу, що, зокрема, українські удари спричинили сварки між російськими силовими структурами. Також так звані Z-воєнкори стають все більш агресивними.

Чому росіяни панікують?

Сергій Кузан підкреслив, що у Росії зараз відбуваються цікаві процеси. Зокрема, 14 березня Москву масовано атакували дрони. Був вимкнений не просто інтернет у багатьох районах, а мобільний зв'язок.

Очевидно, що російське керівництво не безпідставно вважало, що українські безпілотники використовують стільникові вежі у самій Москві та області. У такий спосіб вони здатні виснажувати російську ППО і змусити витрачати дорогі боєприпаси. Адже на захист Московської області витрачаються значно дорожчі снаряди, ніж інших регіонів.

Тобто фактично кількасот українських дронів, кількасот збитків означає, що російський бюджет не доотримав колосальну суму. А найголовніше, що резерви ворога здавалися нескінченними, але бачимо, що не вистачає всього на те, щоб закрити російську територію,

– пояснив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Зокрема, секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявив, що жоден регіон Росії не є безпечним через українські атаки. Навіть Урал, який вважався найбільш захищеним на території країни-агресорки. Саме там розташована промисловість, яка мала би забезпечити життєдіяльність тоді ще Радянського Союзу на випадок війни з країнами НАТО.

ФСБ і ФСО буквально паралізували центр Москви, перевіряли документи, телефони. Там влаштовували облави, шукали українських диверсантів, шпигунів. За свідченням деяких москвичів, вони мали на це підстави. Вони реально вважають, що атаки на Москву здійснюється за допомогою саме місцевих осередків руху спротиву, які діють в інтересах України,

– зазначив Кузан.

Була певна інформаційна хвиля від російських силовиків та військових. Ймовірно, у такий спосіб вони намагаються скористатися ситуацією, щоб перетягнути увагу Володимира Путіна і отримати для себе додаткові гроші.

Панічні настрої в російських Z-каналах. Вони прямо кажуть, що "ми нічого не можемо зробити". Кажуть, що воювати у такий спосіб, коли Україна збільшує виробництво стратегічних безпілотників, з'явилася крилата ракета, а на літо ще з'явиться балістика, немає сенсу,

– сказав експерт.

Також звучать тези про те, що, мовляв, яка це демілітаризація, коли Україна нарощує свою власну зброю. Водночас Росія зазнає все більших збитків.

